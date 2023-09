Herstel voor AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong met 0,4 procent in het groen.

Donderdagmiddag koerste de AEX onder aanvoering van indexzwaargewicht ASML nog 1,0 procent lager op een slotstand van 739,71 punten.

Donderdagavond verloor daarnaast techbeurs Nasdaq op Wall Street krap een procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist licht in het groen noteerde.

Technologie is extra gevoelig voor rentebewegingen die de afgelopen weken opwaarts gericht zijn, door vooral sterke macro-economische data uit de VS.

"Handelaren blijven rekening houden met een veerkrachtige Amerikaanse economie en het vooruitzicht van nog een renteverhoging door de Fed voor het einde van het jaar", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op woensdag stonden de beurzen ook al onder druk, nadat cijfers van het Institute for Supply Management lieten zien dat de economische activiteit in de Amerikaanse dienstensector in augustus is gestegen naar het hoogste niveau sinds februari. De prijzen in de dienstensector stegen bovendien naar de hoogste niveaus sinds april.

"Mochten de PMI-cijfers sterk blijven, terwijl de kerninflatie niet zakt naar het middellange termijn doel van 2 procent, dan kan de Fed inderdaad gedwongen worden om opnieuw te verhogen', zo waarschuwde ook beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

In Europa is het economische beeld in tegenstelling tot de VS somber. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal nog nipt, met 0,1 procent op kwartaalbasis, zo bleek donderdag. Een eerdere meting duidde nog op een groei van 0,3 procent.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde evenwel dat Europese beleggers de kans op een renteverhoging onderschatten.

Azië en olie

De Amerikaanse olie-future brak donderdag een winstreeks van negen handelsdagen af en sloot 0,8 procent lager, op 86,87 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend daalde de future met 0,8 procent verder.

In Azië hield de beurs van Hongkong vanochtend de deuren gesloten nadat de zwaarste regenval ooit gemeten de stad deels blank zette. In 1884 werd begonnen met de metingen.

Sydney en Shanghai verliezen circa een half procent, terwijl het sentiment in Tokio extra onder druk staat na een tegenvallende groei van de Japanse economie in het afgelopen kwartaal. De Nikkei index geeft krap anderhalf procent prijs.

De economie van Japan groeide afgelopen kwartaal op jaarbasis met 4,8 procent tegen een voorlopige raming van 6,0 procent op geannualiseerde basis.

De macro-economische agenda is vandaag licht gevuld en dat geldt ook voor de bedrijfsagenda, nu het cijferseizoen achter de rug is.

Bedrijfsnieuws

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in augustus gestegen. De volumes op de cash market stegen met 3 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder waren de volumes juist 19 procent lager.

Bierbrouwer Heineken ondervond last van de regenachtige zomermaanden. Dit zei CEO Dolf van den Brink op een bijeenkomst georganiseerd door het Britse Barclays.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,3 procent op 4.451,14 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.500,73 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 13.748,83 punten.