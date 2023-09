Tech weer onder druk op overwegend rood Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,3 procent op 4.451,14 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.500,73 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 13.748,83 punten.

"Handelaren blijven rekening houden met een meer veerkrachtige Amerikaanse economie en het vooruitzicht van nog een renteverhoging door de Fed voor het einde van het jaar", verklaarde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets het terughoudende sentiment.

Op woensdag stonden de beurzen ook al onder druk, na cijfers van het Institute for Supply Management die lieten zien dat de economische activiteit in de Amerikaanse dienstensector in augustus is gestegen naar het hoogste niveau sinds februari. De prijzen in de dienstensector stegen bovendien tot de hoogste niveaus in april, merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Als gevolg zag de analist de dollar en rentes aantrekken. De verwachting is volgens Hewson dat de Federal Reserve alsnog kan besluiten om in november de rentes te verhogen, na een pauze deze maand.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 4,25 procent.

"Mochten de PMI-cijfers sterk blijven, terwijl de kerninflatie niet zakt naar het middellangetermijndoel van 2 procent, dan kan de Fed inderdaad gedwongen worden om opnieuw te verhogen', zo waarschuwde ook beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

Woensdagavond liet het Beige Book zien dat de Amerikaanse economie in een bescheiden tempo groeide in juli en augustus, waarbij de consumentenbestedingen hoger uitvielen dan verwacht.



Verder blijven er volgens de expert van CMC zorgen over de Chinese economie. China nam in de afgelopen weken meerdere maatregelen om de economie een steun in de rug te geven en blijft dit nog steeds actief doen. "Maar recente cijfers laten zien dat het succes van de maatregelen vooralsnog beperkt is", aldus Hewson. Donderdag lieten cijfers zien dat zowel de export als de import van China in augustus daalde.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten opnieuw onverwacht is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met 13.000 naar 216.000, waar er door economen 230.000 waren voorzien.

Verder bleken de arbeidskosten in de VS in het tweede kwartaal sterker te zijn gestegen dan eerder gemeten.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0698. De olieprijs is donderdag voor het eerst in bijna twee weken gedaald. Bij een settlement van 86,87 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent goedkoper.

"De prijzen voor ruwe olie lijken voorlopig hun piek te hebben bereikt nu de bezorgdheid over de zwakke economische activiteit botst met het vooruitzicht van strengere productiebeperkingen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week verder gedaald.

Bedrijfsnieuws

Techreuzen als Nvidia en Apple stonden donderdag onder druk, met verliezen van 1,5 tot 3 procent. Techbedrijven hebben het lastig, nadat China sommeerde dat ambtenaren niet langer iPhones en andere apparaten van buitenlandse merken voor het werk mogen gebruiken of meenemen naar kantoor.

WestRock schoot ruim 4 procent omhoog. WestRock is in gesprek met het Ierse Smurfit Kappa over een fusie, hetgeen één van de grootste spelers op het gebied van papier en verpakkingsmateriaal zou creëren. Met de deal kan mogelijk 20 miljard dollar gemoeid zijn.

Philips heeft een akkoord bereikt over een schikking met betrekking tot de terugroepactie van miljoen slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Financiële details meldde Philips niet. In het eerste kwartaal trof Philips al wel een voorziening ter waarde van 575 miljoen euro. Volgens Bloomberg zou de schikking Philips minimaal 479 miljoen dollar kosten. Het aandeel daalde in New York 1,5 procent.

GameStop rapporteerde in het afgelopen kwartaal een kleiner verlies, terwijl de omzet de consensusverwachtingen overtrof. Het aandeel steeg meer dan een half procent.

C3.ai daalde ruim 12 procent. C3.ai gaf woensdagavond aan dat het niet verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar winstgevend te zijn, omdat het techbedrijf zal blijven investeren in kunstmatige intelligentie.