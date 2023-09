Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag voor het eerst in bijna twee weken gedaald. Bij een settlement van 86,87 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent goedkoper.



"De prijzen voor ruwe olie lijken voorlopig hun piek te hebben bereikt nu de bezorgdheid over de zwakke economische activiteit botst met het vooruitzicht van strengere productiebeperkingen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



De WTI-olieprijs steeg woensdag nog voor de negende sessie op rij. Eerder deze week kondigde Saoedi-Arabië aan dat het een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag zou verlengen tot het einde van het jaar, terwijl Rusland ook beloofde om zijn productieverlaging te verlengen, van 300.000 vaten per dag.



Volgens analisten van Sevens Research zijn de technische vooruitzichten wel bullish. "De uitbreiding van de productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland blijven op dit moment het belangrijkste ondersteunende element voor de hernieuwde olierally," schreven ze.



De Energy Information Administration maakte donderdag bekend dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week opnieuw zijn gedaald. In de week eindigend op 1 september daalden de voorraden ruwe olie met 6,3 miljoen vaten tot 416,6 miljoen vaten. Er was een kleinere afname voorspeld.



De benzinevoorraden daalden afgelopen week met 2,7 miljoen vaten tot 214,7 miljoen vaten en de voorraden stookolie en diesel stegen met 0,7 miljoen vaten tot 118,6 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 93,3 naar 93,1 procent.



"De aanhoudende sterkte van de export van ruwe olie, die nu bijna op maximale capaciteit zit met iets meer dan 4,5 miljoen [vaten per dag], en de netto-export van geraffineerde producten die op recordhoogte blijft met bijna 4,2 miljoen vaten per dag, leiden tot slinkende Amerikaanse voorraden ondanks de zwakke binnenlandse vraag," verklaarde Troy Vincent, senior marktanalist bij DTN, de verdere daling van de voorraden.

