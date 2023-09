ASML trekt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag opnieuw lager gesloten, met stevige verliezen voor de halfgeleideraandelen, nadat de stemming op de aandelenmarkten wat versomberde na diverse economische cijfers.

De AEX eindigde 1,0 procent lager op 739,71 punten. De Midkap-index daalde 1,7 procent.

"Er is heel weinig of eigenlijk geen bedrijfsnieuws", zei Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger tegen ABM Financial News. De verliezen zijn volgens hem vooral te wijten aan een minder positieve stemming bij beleggers in het algemeen, nadat de rente de afgelopen dagen is opgelopen.

"Het lijkt erop dat de obligatiemarkt somberder is dan de aandelenmarkt", zei de vermogensbeheerder. De obligatiemarkt rekent op meer renteverhogingen in de Verenigde Staten.

Een goede reden daarvoor zou de inkoopmanagersindex van ISM voor de Amerikaanse dienstensector zijn, die op veel vlakken wees op een sterke groei van de economie. Dat zou betekenen dat de Fed de rente verder moet verhogen om de economie af te remmen en de inflatie te beteugelen, aldus Zwanenburg.

Aan de andere kant liet het Beige Book van de Fed eerder deze week een vertraging zien, terwijl ook andere indicatoren wijzen op minder groei.

Daarbij komt dat beleggers onzeker zijn over China, hoewel de cijfers die donderdagochtend uitkwamen volgens Zwanenburg erop wijzen dat daar de bodem wel is bereikt. Dat betekent echter niet dat China snel weer op zijn oude groeitempo zal zitten.

Voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde dat beleggers de kans op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank volgende week onderschatten, zo merkte investment manager Nathan Levie van ING op.

Verder merkte Levie op dat door de sterke cijfers voor de Amerikaanse dienstensector, de rentes verder opliepen en techaandelen daardoor onder druk kwamen. Ook vandaag hadden techaandelen het zwaar te verduren.

Wat ook niet meehielp, is dat Beijing ambtenaren sommeerde om geen iPhones en andere apparaten van buitenlandse merken meer te gebruiken voor het werk of mee te nemen naar kantoor. Apple handelde donderdag 3 procent lager, net als Nvidia.

Donderdag bleken het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS afgelopen week te zijn gedaald, terwijl de arbeidskosten in het tweede kwartaal sterker stegen dan eerder werd gedacht. De loonkosten stegen sterker dan de arbeidsproductiviteit.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau 1,0700. De olieprijzen deden een stapje terug, na de recente opleving. De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week met 6 miljoen vaten, bleek donderdagmiddag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen waren defensieve aandelen RELX en Wolters Kluwer de winnaars met plussen van 2,3 en 1,2 procent.

Supermarktaandeel Ahold Delhaize en levensmiddelenfabrikant Unilever wonnen ook terrein.

De halfgeleiderbedrijven ASML, ASMI en Besi verloren meer dan 3 procent. Het Chinese SMIC daalde met bijna 8 procent. Een chip van SMIC die gebruikt wordt in een onlangs gelanceerd Huawei-toestel, is een doorn in het oog is van het Amerikaanse ministerie van Handel. "Deze chip kon waarschijnlijk niet worden geproduceerd zonder Amerikaanse technologie en dus heeft SMIC mogelijk de Foreign Direct Product Rule van het ministerie van Handel overtreden”, schreven analisten van KBC Securities.

Philips bereikte een schikking over een miljoen slaapapneu-apparaten die moesten worden teruggeroepen in de Verenigde Staten. Eerder bleek dat Philips een voorziening nam van 575 miljoen euro en volgens Bloomberg betaalt het bedrijf met deze schikking minimaal 479 miljoen dollar. Philips sloot 1 procent lager.

Barclays verhoogde de koersdoelen van verzekeraars Aegon, NN Group en ASR licht. NN sloot licht hoger, ASR licht lager en Aegon bijna 2 procent lager.

In de AMX verloor Van Lanschot Kempen 3 procent. De bank ziet per 1 juni volgend jaar Richard Bruens na tien jaar terugtreden als bestuurder.

Corbion was de sterkste daler met 4,5 procent. Fagron en OCI behoorden tot de schaarse stijgers met kleine winsten.

Bij de Smallcaps steeg Postnl 2 procent. KBC Securities haalde sectorgenoot Bpost van de verkooplijst, nadat het Belgische postbedrijf een nieuwe CEO presenteerde

Ebusco sloot 7 procent lager en Vivoryon eindigde 4 procent lager na cijfers.

Het lokaal genoteerde Motork won 1 procent en leverde een grotere eerdere winst in. Lucerne meldde een kapitaalbelang van 11,06 procent in het Britse bedrijf met een notering op het Damrak. Op 27 april van dit jaar was dit nog 5,05 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen noteerden donderdag lager. De S&P500-index daalde 0,4 procent.