Bloomberg: Shell en Exxon vinden koper voor NAM

Beeld: NAM

(ABM FN-Dow Jones) Shell en Exxon Mobil zijn in gesprek om hun Nederlandse aardolie- en aardgas-jointventure NAM te verkopen aan het Canadese Tenaz Energy. Dat meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. Tenaz heeft de veiling gewonnen. Mochten Shell en Exxon er niet uit kunnen komen met Tenaz, dan zou Viaro Energy, dat zich vooral op de Noordzee richt, op het vinkentouw zitten. Het bod van Viaro was na dat van Tenaz het beste, volgens Bloomberg. Exxon en Shell zijn bezig oudere velden te verkopen om zich te richten op grotere projecten elders. De joint venture NAM kondigde in oktober 2021 aan de olie- en gasactiviteiten te verkopen na de sluiting van het gasveld Groningen. Een rechter oordeelde in 2018 dat de joint venture inwoners van Groningen moet vergoeden voor schade aan hun huizen door aardbevingen die werden veroorzaakt door de gaswinning. Tenaz uit Calgary is actief in Canada en met aardgaswinning voor de Nederlandse kust. Bron: ABM Financial News

