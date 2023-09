Update: Philips bereikt schikking over slaapapneu-apparaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een akkoord bereikt over een schikking met betrekking tot de terugroepactie van miljoen slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Dit meldde Philips donderdagmiddag. Financiële details meldde Philips niet. In het eerste kwartaal trof Philips al wel een voorziening ter waarde van 575 miljoen euro. Volgens Bloomberg zou de schikking Philips minimaal 479 miljoen dollar kosten. Hoeveel de zaak Philips concreet zal kosten, hangt af van hoeveel patiënten uiteindelijk aanspraak maken op de vergoeding. Philips en zijn Amerikaanse tak willen de zogenoemde class-action zaak schikken door een vergoeding te bieden aan gebruikers die de teruggeroepen slaapapneu-apparaten aanschaften of huurden. Een Amerikaanse rechtbank moet de schikking nog wel goedkeuren. Op zijn vroegst zullen de eerste vergoedingen pas in het eerste kwartaal van 2024 worden uitgekeerd. Op vragen van ABM Financial News over wat er wel en niet onder de schikking valt, antwoordde een woordvoerder van Philips dat het bedrijf in meerdere rechtszaken is betrokken, terwijl er ook individuele letselschadeclaims zijn. In de Verenigde Staten gaat het om een economic loss class action, een medical monitoring class action en individuele letselschadeclaims. De vandaag door Philips getroffen schikking, heeft alleen betrekking op de economic loss class action en omvat niet de andere lopende zaken. Deze zaken zijn door Philips afgewezen. Het aandeel Philips daalt donderdag 1,7 procent. Update: om reactie Philips en koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

