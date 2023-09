Adyen krijgt permanente Britse bankvergunning Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft een bankvergunning in het Verenigd Koninkrijk verkregen van de Britse toezichthouders, waardoor het bedrijf zijn activiteiten daar kan voortzetten. Dit maakte het Amsterdamse betaalbedrijf donderdag bekend. Adyen werkte tot nu toe onder een tijdelijke vergunning in het Verenigd Koninkrijk, op basis van zijn Europese bankvergunning. Het betaalbedrijf lanceerde recent ook zijn product waarmee verkopers via online platforms financiële producten zoals bankrekeningen en betaalkaarten kunnen aanbieden aan mkb-bedrijven. "Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt voor Adyen en we zijn blij dat we onze positie hier kunnen verstevigen met deze bankvergunning", zei Chief Legal & Compliance officer Mariëtte Swart van Adyen. Bron: ABM Financial News

