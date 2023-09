Aandeelhouders London Stock Exchange verkopen stukken - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van London Stock Exchange Group hebben in totaal 2,75 miljard Britse pond binnengehaald met de verkoop van aandelen in de Londense beurs. Dit schreef persbureau Reuters donderdag, die zich daarbij baseerde op mededelingen van de begeleidende banken. Onder deze aandeelhouders zitten volgens Reuters onder andere Blackstone en Reuters' moederbedrijf Thomson Reuters. Deze partijen zijn aan boord bij LSE sinds deze leverancier van financiële data Refinitiv inlijfde. Naast deze twee noemde Reuters ook het Canadese CPPIB en Singapore's GIC als verkopende partijen in het consortium. Volgens het persbureau zou de meeste recente transactie met institutionele partijen zijn verricht, waarbij het zou zijn gegaan om circa 25,5 miljoen aandelen LSE tegen 79,50 pond of circa 2 miljard pond. Deze verkoopkoers betekent een korting van 3,8 procent ten opzichte van de slotkoers van woensdag. Volgens een verklaring van LSE koopt het daarnaast voor 750 miljoen pond meer dan 9 miljoen aandelen LSE terug van het consortium voor 78,94 pond per aandeel LSE. Dat is een korting van 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

