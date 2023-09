Futures wijzen op vlakke opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een min of meer vlakke opening tegemoet.

Op woensdag stonden de beurzen nog onder druk, na cijfers van ISM, die lieten zien dat de economische activiteit in de Amerikaanse dienstensector steeg tot het hoogste niveau sinds februari. De prijzen in de dienstensector stegen bovendien tot de hoogste niveaus in april, zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Als gevolg zag de analist de dollar en rentes aantrekken. De verwachting is volgens Hewson dat de Fed alsnog kan besluiten om in november de rentes te verhogen, na een pauze deze maand.

"Mochten de PMI-cijfers sterk blijven, terwijl de kerninflatie niet zakt naar het middellangetermijndoel van 2 procent, dan kan de Fed inderdaad gedwongen worden om opnieuw te verhogen', zo waarschuwde ook beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

Woensdag liet het Beige Book zien dat de Amerikaanse economie in een bescheiden tempo groeide in juli en augustus, waarbij de consumentenbestedingen hoger uitvielen dan verwacht.



Verder blijven er volgens de expert van CMC zorgen over de Chinese economie. China nam in de afgelopen weken meerdere maatregelen om de economie een steun in de rug te geven en blijft dit nog steeds actief doen. "Maar recente cijfers laten zien dat het succes van de maatregelen vooralsnog beperkt is", aldus Hewson. Vanochtend lieten cijfers zien dat zowel de export als de import van China in augustus daalde.

Olie werd donderdag goedkoper. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 86,94 dollar, terwijl voor een november-future Brent 90,02 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent. Vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden op de agenda, net als de steunaanvragen en de arbeidskosten.

De euro/dollar noteerde op 1,0717. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0722 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0727 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Techreuzen als Apple, Nvidia en Tesla lijken donderdag lager te gaan openen, nadat zij woensdag ook al onder druk stonden.

WestRock schoot in de elektronische handel voorbeurs 12 procent omhoog, nadat The Wall Street Journal meldde dat WestRock vermoedelijk dicht bij een fusie is met Smurfit Kappa. Daarmee zou 20 miljard dollar zijn gemoeid. Smurfit heeft inmiddels bevestigd dat het inderdaad in gesprek is over een mogelijke deal, hetgeen één van de grootste spelers op het gebied van papier en verpakkingsmateriaal zou creëren.

GameStop rapporteerde in het afgelopen kwartaal een kleiner verlies, terwijl de omzet de consensusverwachtingen overtrof. Het aandeel lijkt bijna zes procent hoger te openen.

C3.ai daalde in de elektronische handel voorbeurs juist circa tien procent. C3.ai gaf woensdagavond aan dat het niet verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar winstgevend te zijn, omdat het techbedrijf zal blijven investeren in kunstmatige intelligentie.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot woensdag 0,7 procent lager op 4.465,48 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,1 procent tot 13.872,47 punten en de Dow Jones-index sloot 0,6 procent lager op 34.443,19 punten.