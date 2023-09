Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, ondanks de aanhoudende rente- en inflatiezorgen, die vooral de aandelenkoersen van technologieaandelen parten spelen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 455,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.762,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,6 procent met een stand van 7.237,28 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.449,30 punten. Ondanks tegenvallende economische berichten, waarschuwde voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dat beleggers de kans op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank volgende week onderschatten, zo merkte investment manager Nathan Levie van ING op. "Zijn Slowaakse evenknie ging een stapje verder en benadrukte dat een volgende stap nodig is en de voorkeur heeft boven een pauze en later alsnog een nieuwe renteverhoging", aldus Levie. "De stemming op de aandelenmarkten werd er al met al niet beter op." Verder merkte Levie op dat er sterke cijfers uit de Amerikaanse dienstensector waren op woensdag, waardoor de rentes verder opliepen en techaandelen onder druk kwamen. Ook vanochtend hadden techaandelen het zwaar te verduren. "Dergelijke sterke economische cijfers voeden de speculatie dat de Fed de rente langer op een hoog niveau zal houden", aldus de expert van ING. "Mochten de PMI-cijfers sterk blijven, terwijl de kerninflatie niet zakt naar het middellangetermijndoel van 2 procent, dan kan de Fed gedwongen worden om opnieuw te verhogen', zo waarschuwde beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx zelfs. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal nog net: met 0,1 procent op kwartaalbasis. Een eerdere meting duidde op een groei van 0,3 procent. In het eerste kwartaal was er na herziening nu ook sprake van een groei met 0,1 procent op kwartaalbasis. Eerder werd er geen verandering in de omvang van de economie van de muntunie gemeten. De industriële productie van Duitsland daalde in juli met 0,8 procent op maandbasis. Vanmiddag gaat in de VS de aandacht uit naar de steunaanvragen, de arbeidsproductiviteit en -kosten in het tweede kwartaal en de wekelijkse olievoorraden. Er worden 230.000 nieuwe aanvragen verwacht tegen 228.000 een week eerder. Olie werd donderdag goedkoper. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 86,94 dollar, terwijl voor een november-future Brent 90,02 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0717. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0722 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0727 op de borden.



Bedrijfsnieuws De aandelen van de halfgeleidersecialisten ASML, ASMI en Besi verloren in Amsterdam 1,4 tot 1,8 procent In Parijs waren de plussen donderdag in de meerderheid, onder aanvoering van het aandeel Renault waar 2,2 procent bij kwam. Halfgeleideraandeel STMicroelectronics daalde 2,3 procent. Frankfurt kende net iets mer stijgers dan daler. Het aandeel Airbus won 1,7 procent en was daarmee de grootste stijger. Infineon en Siemens Energy daalden circa 1,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 index sloot woensdag 0,7 procent lager op 4.465,48 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,1 procent tot 13.872,47 punten en de Dow Jones-index sloot 0,6 procent lager op 34.443,19 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.