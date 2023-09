Valuta: euro heeft ook moeite met huidig niveau Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,0710 dollar na woensdag om 16.30 uur al even op 1,0702 dollar te hebben genoteerd. "De macrodata uit het eurogebied moeten het nog altijd afleggen ten opzichte van, bijvoorbeeld, de inkoopmanagersindices van de dienstensector in de VS over augustus", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Verder is er nogal wat behoefte aan rust en veiligheid tegen de achtergrond van de economische onzekerheden." ABN AMRO zag de euro recent onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde dalen en dat duidt er volgens de bank op dat de langetermijntrend niet langer positief is. "Dit komt op een moment dat de speculatieve gemeenschap al heel veel euro’s heeft gekocht", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO. "Waarschijnlijk zijn sommige van deze posities onlangs al gesloten, maar er staan nog steeds veel posities open die gesloten zouden kunnen worden. Met de recente trendverandering kunnen beleggers meer posities van de hand doen en zou de euro kunnen dalen naar de zone van 1,050 tot 1,640 dollar, waar zich verschillende eerdere dieptepunten en steunniveaus bevinden." Volgens Van der Meer kijkt de markt vandaag niet alleen naar de Amerikaanse steunaanvragen en de definitieve arbeidskosten, maar luistert het vandaag vooral naar tal van sprekers uit de wereld van centraal bankiers. Vandaag nemen de voorzitter van de Bank of Canada Tiff Macklem, ECB-bestuurders Villeroy de Galhau, Frank Elderson en Klaas Knot, voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic en voorzitter van de Fed van Dallas Lorie Logan het woord. Volgende week neemt de ECB weer een rentebesluit, de week erop zijn de Fed en de Bank of England aan de beurt. Woensdag verlaagde de Poolse centrale bank de rente met 75 basispunten naar 6,00 procent. Macronieuws



De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal nog net: met 0,1 procent op kwartaalbasis. Een eerdere meting duidde op een groei van 0,3 procent. In het eerste kwartaal was er na herziening nu ook sprake van een groei met 0,1 procent op kwartaalbasis. Eerder werd er geen verandering in de omvang van de economie van de muntunie gemeten. De industriële productie van Duitsland daalde in juli met 0,8 procent op maandbasis.



De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0715 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8584 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2482 dollar. De euro noteerde 0,5 procent hoger op 4,5939 zloty. Bron: ABM Financial News

