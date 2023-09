AEX levert in, koersdruk voor chippers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag opnieuw lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4$t tot 742,68 punten. Ondanks tegenvallende economische berichten, waarschuwde voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dat beleggers de kans op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank volgende week onderschatten, zo merkte investment manager Nathan Levie van ING op. :Zijn Slowaakse evenknie ging een stapje verder en benadrukte dat een volgende stap nodig is en de voorkeur heeft boven een pauze en later alsnog een nieuwe renteverhoging", aldus Levie. "De stemming op de aandelenmarkten werd er al met al niet beter op." Verder merkte Levie op dat er sterke cijfers uit de Amerikaanse dienstensector waren op woensdag, waardoor de rentes verder opliepen en techaandelen onder druk kwamen. Ook vanochtend hadden techaandelen het zwaar te verduren. "Dergelijke sterke economische cijfers voeden de speculatie dat de Fed de rente langer op een hoog niveau zal houden", aldus de expert van ING. "Mochten de PMI-cijfers sterk blijven, terwijl de kerninflatie niet zakt naar het middellangetermijndoel van 2%, dan kan de Fed gedwongen worden om opnieuw te verhogen', zo waarschuwde beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx zelfs. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau 1,0713. De olieprijzen deden een stapje terug, na de recente opleving. In het afgelopen kwartaal nam het bruto binnenlands product van de Europese economie met 0,1% toe ten opzichte van een kwartaal eerder, zo werd vanochtend bekendgemaakt. Eerder werd voor het tweede kwartaal nog een groei gemeld van 0,3%. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen NN en ASR enkele tienden van een procent. De verzekeraars lijken te profiteren van een positief analistenrapport van Barclays. De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi verloren 1,5 tot 2,2%. Het Chinese SMIC daalde met bijna 8%. Een chip van SMIC die gebruikt wordt in een onlangs gelanceerd Huawei-toestel, is een doorn in het oog is van het Amerikaanse ministerie van Handel. "Deze chip kon waarschijnlijk niet worden geproduceerd zonder Amerikaanse technologie en dus heeft SMIC mogelijk de Foreign Direct Product Rule van het ministerie van Handel overtreden”, schreven analisten van KBC Securities. In de AMX verloor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway 1,2%. Van Lanschot Kempen daalde 2,1%. Van Lanschot Kempen ziet per 1 juni volgend jaar Richard Bruens na tien jaar terugtreden als lid van de raad van bestuur. Fugro en AMG stegen tot 0,7%. In de AScX daalde Vivoryon na cijfers 0,3%, terwijl Avantium 1,0% daalde. PostNL schreef 2,2% bij. KBC Securities haalde sectorgenoot Bpost van de verkooplijst, nadat het Belgische postbedrijf een nieuwe CEO presenteerde. Het lokaal genoteerde Motork won 6,0%. Lucerne meldde een kapitaalbelang van 11,06% in het Britse bedrijf met een notering op het Damrak. Op 27 april van dit jaar meldde Lucerne nog een kapitaalbelang in MotorK van 5,05%. Bron: ABM Financial News

