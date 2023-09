Air France-KLM breidt samenwerking met Etihad Airways uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM breidt zijn samenwerking met Etihad Airways uit op het gebied van onder meer vluchtaanbod, onderhoud en loyaliteitsprogramma's. Dit maakte de Frans-Nederlandse maatschappij donderdagochtend bekend. Als een eerste stap in de uitgebreide samenwerking met de maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten, zijn er meer dan veertig nieuwe routes beschikbaar, verdeeld over Europa, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Deze nieuwe vluchten zijn vanaf vandaag te boeken en de eersten zullen vanaf het winterseizoen van dit jaar vertrekken. Ook zullen de loyaliteitspunten van Air France en KLM ook inwisselbaar zijn bij Etihad en vice versa. Verder meldde de maatschappij dat Air France vanaf eind oktober dagelijks zal vliegen van vliegveld Charles de Gaulle naar Abu Dhabi International Airport. Bron: ABM Financial News

