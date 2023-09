Meer omzet en minder verlies voor C3.ai Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) C3.ai heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald en het verlies wat teruggedrongen. Dit bleek uit cijfers van het Amerikaanse techbedrijf. "We zien een sterk momentum met onze zakelijke AI-applicaties, vooral met C3 Generative AI", aldus CEO Tom Siebel in een toelichting op de cijfers, die in lijn waren met de verwachtingen van analisten. In het afgelopen kwartaal boekte C3.ai een verlies van 64,4 miljoen dollar, of 0,56 dollar per aandeel, tegen een verlies van 71,7 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het aangepaste verlies bedroeg 0,09 dollar per aandeel. De omzet steeg op jaarbasis van 65,3 miljoen naar 72,4 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden gemiddeld rekening met een aangepast verlies van 0,17 dollar per aandeel op een omzet van 71,6 miljoen dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal voorziet C3.ai een omzet van 72 tot 76,5 miljoen dollar. Analisten hielden rekening met 73,8 miljoen dollar. In de elektronische handel nabeurs, koerste het aandeel woensdagavond bijna acht procent lager. Dit jaar won het aandeel evenwel al circa 185 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.