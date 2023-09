AEX vermoedelijk licht lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Woensdag sloot de AEX ook al 0,2 procent lager op een slotstand van 745,43 punten. Beleggers maken zich onder meer zorgen over de oplopende rentes en de hogere olieprijzen, die ook weer de inflatie kunnen aanwakkeren.

De Amerikaanse oliefuture steeg woensdag met 1,0 procent naar 87,54 dollar per vat, de hoogste stand van het jaar. Het was al weer de negende dag op rij dat de future in het groen sloot. In de Aziatische handel vanochtend noteert de future 0,4 procent lager.

De olieprijzen kregen woensdag een impuls van sterke economische cijfers uit de Verenigde Staten en de recente besluiten van Saoedi-Arabië en Rusland om hun vrijwillige productieverlagingen te verlengen tot het einde van het jaar. Ook een heropleving van het vliegverkeer in de VS aan het einde van de zomer motiveerde kopers, volgens analisten.

Vanmiddag worden de wekelijkse olievoorraden in de VS vrijgegeven, die momenteel op extra aandacht kunnen rekenen.

De Amerikaanse economie lijkt ondanks de vele renteverhogingen nog geen krimp te geven, zo bleek woensdag. De ISM-index liet zien dat de dienstensector in de VS in augustus voor de achtste maand op rij is gegroeid. Zowel de werkgelegenheid, als de prijzen en nieuwe orders stegen sterk. S&P Global meldde daarentegen een stagnerende dienstensector, maar aan de cijfers van ISM wordt meer waarde toegekend.

De rendementen op obligaties zaten in de lift, omdat beleggers verwachten dat de Fed nu meer zal moeten doen om de inflatie te bestrijden. Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie noteert nu weer op 4,29 procent, rond het hoogste niveau van augustus, terwijl bij aanvang van de handelsweek nog 4,11 procent op de borden stond.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond 0,7 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq 1,1 procent prijs gaf.

’s Werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, Apple, daalde 3,6 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat China werknemers van centrale overheidsinstanties oplegde om iPhones, en andere apparaten van buitenlandse merken, niet voor het werk te gebruiken of mee te nemen naar kantoor. Chipgigant Nvidia verloor 3 procent.

AMC verloor 37 procent. Het bedrijf gaat mogelijk tot 40 miljoen aandelen verkopen, of 7,7 procent van het uitstaande kapitaal. GameStop, een ander hype-aandeel voor kleine beleggers, sloot 2,5 procent lager en steeg 5 procent na publicatie van de resultaten nabeurs.

In Azië kleuren de koersenborden vanochtend eensgezind rood, met als negatieve uitschieter de beurs in Sydney met een verlies van 1,3 procent.

De Chinese import en export daalden in augustus opnieuw, met respectievelijk 7,3 procent en 8,8 procent op jaarbasis. Daarmee waren de dalingen wel minder sterk dan economen vooraf vreesden.

De euro noteert vanochtend op 1,0716 dollar. De dollar profiteerde van risicomijdend gedrag van beleggers. Halverwege juli piekte de euro nog boven de grens van 1,12.

"Er is ook wel reden voor die terughoudendheid, met de economische tegenwind in China en Europa", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als je naar de daling van de Duitse fabrieksorders over juli kijkt, dan lijken die een heel aardig beeld te schetsen van de huidige situatie", aldus Mevissen. "Wij denken nog altijd dat de euro vanaf dit niveau verder kan dalen ten opzichte van de dollar."

Een sterke dollar is goed nieuws voor de winstgevendheid van ondernemingen die omzet genereren in dollars.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de definitieve economische groei in de eurozone in het afgelopen kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Vivoryon zag het verlies in de eerste helft van 2023 iets teruglopen, maar omzet werd er nog altijd niet geboekt. Naar eigen zeggen werd er vooruitgang geboekt met de verdere ontwikkeling van behandelingen voor Alzheimer.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,7 procent lager op 4.465,48 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,1 procent tot 13.872,47 punten en de Dow Jones-index sloot 0,6 procent lager op 34.443,19 punten.