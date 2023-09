Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 51 punten voor de Duitse DAX, een min van 22 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 19 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag lager, door zorgen over hogere rentestanden en olieprijzen.

"Een rustige start van de week, terwijl de markten de aandacht richten op het risico van hogere inflatie in het vierde kwartaal, met de sterke olieprijs die steeds meer een zorg voor handelaren wordt", stelde Chis Beauchamp van IG.

De Duitse fabrieksorders daalden in juli op maandbasis veel meer dan verwacht met 11,7 procent, bleek woensdag verder, waar op voorhand een afname van 5,0 procent was voorzien.

In de eurozone bleken de detailhandelsverkopen over juli met 0,2 procent op maandbasis te zijn afgenomen tegen een verwachte daling met 0,1 procent en een toename met 0,2 procent een maand eerder. Op jaarbasis daalden de verkopen met 1,0 procent tegen een bijgestelde afname van eveneens 1,0 procent een maand eerder, waar aanvankelijk een daling van 1,4 procent werd gemeld.

Uit de inkoopmanagersindex van ISM bleek dat de Amerikaanse dienstensector in augustus sterker groeide dan verwacht. Cijfers van S&P Global wezen juist op een terugval in de activiteiten in de dienstensector.

"De cijfers suggereren toenemende risico's van stagflatie, omdat hardnekkige prijsdruk gepaard gaat met een bijna stagnerende activiteit van bedrijven", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "De inkoopmanagersindexcijfers voor het derde kwartaal wijzen tot nu toe op een haperende economische groei, na een robuust tweede kwartaal, met een hernieuwde terugval in de industrie die gepaard gaat met een verslechterend beeld in de dienstensector."



Bedrijfsnieuws



Banken en fabrikanten van luxe-artikelen zoals LVMH en Kering behoorden tot de grootste verliezers. Ook Pernod Ricard en Hermès verloren terrein.



Zumtobel heeft over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar minder omzet en een lager resultaat geboekt en besloot de omzetoutlook voor het lopende boekjaar te verlagen. Het aandeel sloot 0,7 procent lager.



Euro STOXX 50 4.238,26 (-0,72%)

STOXX Europe 600 454,35 (-0,56%)

DAX 15.771,71 (-0,34%)

CAC 40 7.194,09 (-0,84%)

FTSE 100 7.426,14 (-0,16%)

SMI 10.924,42 (-0,31%)

AEX 745,43 (-0,22%)

BEL 20 3.673,20 (+0,52%)

FTSE MIB 28.211,46 (-1,54%)

IBEX 35 9.314,40 (-0,83%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag lager.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten woensdag lager na sterke cijfers over de dienstensector. Beleggers waren bezorgd over de oplopende rentes en de hogere olieprijzen die ook weer de inflatie kunnen aanwakkeren, aldus Capitol Securities Management.

De Amerikaanse economie is nog steeds oververhit, bleek woensdag. De inkoopmanagersindex van ISM liet zien dat de dienstensector in de VS in augustus voor de achtste maand op rij is gegroeid. Zowel werkgelegenheid, als de prijzen en nieuwe orders stegen sterk. S&P Global meldde overigens juist een stagnerende dienstensector in augustus.

Ook werd bekend dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in juli is gestegen. De export steeg in juli met 1,6 procent tot 251,7 miljard dollar, terwijl de import met 1,7 procent toenam tot 316,7 miljard dollar.

De rendementen op obligaties stegen, omdat beleggers verwachten dat de Fed nu meer zal moeten doen om de inflatie te bestrijden.

Het Beige Book van de Fed liet intussen zien dat de Amerikaanse economie in juli en augustus in een bescheiden tempo groeide, met dank aan de "laatste fase van inhaalvraag" naar vrijetijdsactiviteiten bij de Amerikaanse consument. De banengroei was matig in het gehele land. De lonen stegen nog maar bijna overal in de Verenigde Staten verwachten respondenten dat die loonstijgingen in de komende maanden zullen afnemen.



Bedrijfsnieuws

Grote namen in de techsector zoals Nvidia en Apple verloren terrein.



Apple daalde 3,6 procent, nadat The Wall Street Journal rapporteerde dat China werknemers van centrale overheidsinstanties heeft bevolen iPhones en andere apparaten van buitenlandse merken niet voor het werk te gebruiken of mee te nemen naar kantoor. Nvidia verloor 3 procent.

AMC verloor 37 procent. Het bedrijf gaat mogelijk tot 40 miljoen aandelen verkopen, of 7,7 procent van het uitstaande kapitaal. GameStop, een ander hype-aandeel voor kleine beleggers, sloot 2,5 procent lager en steeg 10 procent na resultaten nabeurs.

De aandelen van Roku sloot 3 procent hoger, nadat het streamingplatform aankondigde 10 procent van zijn personeel ontslaan om de stijgende kosten te beheersen. Ook verhoogde het bedrijf de outlook voor het derde kwartaal.

Harley Davidson won 3 procent. Het bestuur keurde een extra aandeleninkoop goed.

Het aandeel Amazon daalde met 1,4 procent. The Wall Street Journal meldde dat toezichthouder FTC van plan is later dit jaar een rechtszaak tegen het bedrijf aan te spannen. De toezichthouder heeft de afgelopen jaren gekeken of het bedrijf daadwerkelijk de voorkeur geeft aan eigen producten op zijn platforms.

Dominion Energy zei dinsdag dat het verschillende aardgasactiviteiten wil verkopen aan Enbridge voor 9,4 miljard dollar. De aandelen van Enbridge daalden 6 procent, terwijl Dominion in de vroege handel nauwelijks in beweging kwam.

De aandelen van het betalingsbedrijf Block, dat voorheen bekendstond als Square, daalden met 2 procent op een hoog volume. Het aandeel verloor dit jaar al meer dan 6 procent, na een onderzoek door shortbelegger Hindenburg Research.

S&P 500 index 4.465,48 (-0,70%)

Dow Jones index 34.443,19 (-0,57%)

Nasdaq Composite 13.872,47 (-1,06%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager.

Nikkei 225 33.057,37 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.139,82 (-0,6%)

Hang Seng 18.261,02 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0717. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0727 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0724 op de borden.

USD/JPY Yen 147,55

EUR/USD Euro 1,0717

EUR/JPY Yen 158,17

MACRO-AGENDA:

04:00 Export - Augustus (Chi)

06:30 Consumptie huishoudens - Juli (NL)

08:00 Industriële productie - Juli (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal def. (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten