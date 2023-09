GameStop overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van GameStop zijn woensdag in de handel nabeurs gestegen, nadat de winkelketen voor computerspellen beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers boekte.

Het Amerikaanse bedrijf meldde een nettoverlies van 2,8 miljoen dollar, tegen 108,7 miljoen dollar verlies een jaar eerder.

De omzet kroop omhoog van 1,14 miljard naar 1,16 miljard dollar.

Het nettoverlies per aandeel aangepast voor bijzondere posten was 0,03 dollar. Analisten rekenden vooraf op een aangepast verlies per aandeel van 0,14 dollar, bij een omzet van 1,14 dollar.

De aandelen stegen in de elektronische handel nabeurs ruim 6 procent, nadat ze in de reguliere handel met 2,5 procent waren gestegen woensdag. Kortstondig piekte het aandeel op een plus van 14 procent.

GameStop ontsloeg onlangs zijn CEO, en koos de activistische belegger Ryan Cohen als uitvoerend voorzitter, nadat Cohen de afgelopen jaren zijn invloed over het bedrijf vergrootte.

Het bedrijf zou moeten profiteren van nieuwe populaire spellen zoals The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Diablo IV. Maar beleggers op Wall Street zijn bezorgd over een verschuiving naar spelen op mobieltjes en online, wat een bedreiging kan zijn voor verkopers van fysieke computerspellen.