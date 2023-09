Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag gestegen, voor de negende dag op rij, naar de hoogste stand van het jaar. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1 procent hoger op 87,54 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijs kreeg een impuls van sterke economische cijfers uit de Verenigde Staten en de recente besluiten van Saoedi-Arabië en Rusland om hun vrijwillige productieverlagingen te verlengen tot het einde van het jaar. Ook een heropleving van de luchtvaartvolumes in de VS aan het einde van de zomer motiveerde kopers, volgens analisten. De aandacht verschuift nu naar de wekelijke Amerikaanse olievoorraden van EIA woensdag. Economen voorspellen gemiddeld een daling van de voorraad ruwe olie met 2,1 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

