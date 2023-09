Vakantiegangers houden Amerikaanse groei overeind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie groeide in juli en augustus in een bescheiden tempo, met dank aan de "laatste fase van inhaalvraag" naar vrijetijdsactiviteiten bij de Amerikaanse consument. Dat bleek woensdag uit het Beige Book-rapport van de Federal Reserve. Buiten vakantiereizen lieten de detailhandelverkopen van niet-essentiële goederen een vertraging zien. Er werden meer auto's gekocht omdat de voorraden verbeterden, niet omdat er meer vraag was, stelde het rapport. De banengroei was matig in het gehele land. De lonen stegen nog maar bijna overal in de Verenigde Staten verwachten respondenten dat die loonstijgingen in de komende maanden zullen afnemen. De prijzen van consumentengoederen daalden sneller dan in veel andere sectoren. Toch hebben veel bedrijven nog hogere grondstoffenkosten, waardoor de winstmarges onder druk staat. Het Beige Book wordt acht keer per jaar gepubliceerd, voorafgaand aan vergaderingen waarin de Federal Reserve een rentebelsuit neemt. Het rapport moet de beleidsmakers een indruk bieden van de omstandigheden "in het veld". De Amerikaanse aandelenmarkten stonden donderdag lager en de rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg naar 4,3 procent. Wall Street vreest dat de sterke Amerikaanse economie tot meer renteverhogingen zal leiden. Bron: ABM Financial News

