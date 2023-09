Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, mede door oplopende zorgen over hogere rentestanden en olieprijzen. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent lager op 454,35 punten. De Duitse DAX daalde 0,3 procent op 15.771,71 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,84 procent tot 7.194,09 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.426,14 punten. "Een rustige start van de week, terwijl de markten de aandacht richten op het risico van hogere inflatie in het vierde kwartaal, met de sterke olieprijs die steeds meer een zorg voor handelaren wordt", stelde Chis Beauchamp van IG. "Het Beige book van de Fed heeft aan belang gewonnen omdat het kan laten zien of inflatiezorgen terugkeren bij bedrijven. Geconfronteerd met zulke zorgen kiezen handelaren voor minder risico", aldus IG. Vanavond verschijnt het Beige Book van de Fed, dat altijd twee weken voor het rentebesluit verschijnt. Beleggers vrezen dar de oplopende rentes en de hogere olieprijzen de inflatie kunnen aanwakkeren, stelde ook Capitol Securities Management. De Duitse fabrieksorders daalden in juli op maandbasis veel meer dan verwacht met 11,7 procent, bleek woensdag verder, waar op voorhand een afname van 5,0 procent was voorzien. In de eurozone bleken de detailhandelsverkopen over juli met 0,2 procent op maandbasis te zijn afgenomen tegen een verwachte daling met 0,1 procent en een toename met 0,2 procent een maand eerder. Op jaarbasis daalden de verkopen met 1,0 procent tegen een bijgestelde afname van eveneens 1,0 procent een maand eerder, waar aanvankelijk een daling van 1,4 procent werd gemeld. Uit cijfers van ISM bleek dat de Amerikaanse dienstensector in augustus sterker groeide dan verwacht. S&P Global wees juist op een terugval in de activiteiten in de dienstensector. "De cijfers suggereren toenemende risico's van stagflatie, omdat hardnekkige prijsdruk gepaard gaat met een bijna stagnerende activiteit van bedrijven", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "De inkoopmanagersindexcijfers voor het derde kwartaal wijzen tot nu toe op een haperende economische groei, na een robuust tweede kwartaal, met een hernieuwde terugval in de industrie die gepaard gaat met een verslechterend beeld in de dienstensector." Olie noteerde woensdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 87,17 dollar, terwijl voor een november-future Brent 90,30 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0724. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0726 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0720 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Banken en fabrikanten van luxe-artikelen zoals LVMH en Kering behoorden tot de grootste verliezers. Ook Pernod Ricard en Hermès verloren terrein.



Zumtobel heeft over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar minder omzet en een lager resultaat geboekt en besloot de omzetoutlook voor het lopende boekjaar te verlagen. Het aandeel sloot 0,7 procent lager.



Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden lager rond sluitingstijd in Europa. De S&P 500 index noteerde 0,9 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

