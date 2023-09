Bescheiden verliezen in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag iets lager gesloten. De AEX gaf 0,2 procent prijs op 745,43 punten. "Hoewel oliebeleggers aan het dansen zijn, leidt de stijging van de olieprijzen tot uitdagingen voor centrale banken en financiële markten", aldus analist Stephen Innes van SPI Asset Management. De zorgen temperen het enthousiasme over de recente inflatiecijfers, stelde Innes. "Als we een verkoopgolf gaan zien op de obligatiemarkt als gevolg van de hogere inflatieverwachtingen, dan zal dat echt slecht nieuws zijn voor de beurzen." De gestegen olieprijzen leiden tot zorgen dat de inflatie weer kan aanwakkeren waardoor centrale banken de rentes voor langere tijd hoog moeten houden. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg van minder dan 4,10 procent op vrijdag naar 4,25 procent op woensdag, hetgeen slechts 11 basispunten onder het hoogste niveau in zestien jaar ligt, dat eerder deze maand al werd aangetikt. Strateeg Mark Newton van Fundstrat verwacht dat de gestegen rentes op de obligatiemarkten op korte termijn voor druk op de aandelenmarkten kunnen zorgen. Uit cijfers van ISM bleek woensdag dat de Amerikaanse dienstensector in augustus sterker groeide dan verwacht. S&P Global wees juist op een terugval in de activiteiten in de dienstensector. "De cijfers suggereren toenemende risico's van stagflatie, omdat hardnekkige prijsdruk gepaard gaat met een bijna stagnerende activiteit van bedrijven", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "De inkoopmanagersindexcijfers voor het derde kwartaal wijzen tot nu toe op een haperende economische groei, na een robuust tweede kwartaal, met een hernieuwde terugval in de industrie die gepaard gaat met een verslechterend beeld in de dienstensector." Voorzitter Susan Collins van de Fed in Boston zei woensdag dat de Amerikaanse economie tegen het einde van het jaar zichtbaar zal afkoelen en dat de zwakke groei in 2024 zal aanhouden. De euro/dollar noteerde op 1,0734. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0720 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0728 op de borden. Stijgers en dalers UMG maakte woensdagochtend bekend een samenwerking aan te gaan met Deezer voor de lancering van een nieuw streamingmodel, dat artiesten moet steunen. Het aandeel won 1,7 procent. "UMG zal een groter deel van de royaltybetalingen van Deezer ontvangen, maar Deezer is een kleine speler in de mondiale markt, dus het is onwaarschijnlijk dat deze deal een wezenlijke verschil zal maken voor UMG", aldus analisten van Citi. Onder de hoofdaandelen daalde ASR 3,3 procent nadat het aandeel ex-dividend ging. Gecorrigeerd hiervoor noteerde het aandeel slechts licht lager. Adyen verloor 2,4 procent. Randstad werd door Société Générale op de verkooplijst gezet en daalde 2,0 procent, zo merkte handelaar Bert van der Pol van Today's Group op. In de AMX werd de show gestolen door Inpost, dat maar liefst 9,2 procent kon bijschrijven, na de publicatie van kwartaalcijfers. Zakenbank Jefferies gaf in een update aan positief te blijven over de vooruitzichten van het bedrijf. TKH won 0,8 procent, ondanks een koersdoelverlaging bij Degroof Petercam van 61,00 naar 55,00 euro. Het koopadvies werd wel gehandhaafd. Alfen en Just Eat Takeaway daalden beide tussen de 5,5 en 7,8 procent. JDE Peet's steeg 0,6 procent. Deutsche Bank haalde het aandeel van de kooplijst. In de AScX daalde Azerion met 8,2 procent en Vivoryon moest 3,9 procent prijsgeven. Tussenstand Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten noteerde de S&P 500 index 0,8 procent lager en gaf de Nasdaq ruim een procent prijs. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.