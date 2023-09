Persoonsvervoer mondiale luchtvaart groeit door - IATA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale vervoer van personen door luchtvaartmaatschappijen is in juli verder gestegen met dubbele cijfers. Dit bleek woensdag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA. Het vervoer, gemeten in personen en aantal kilometers, lag in juli 26,2 procent boven het niveau van een jaar eerder en ruim vier procent lager dan voorafgaand aan de coronacrisis. Binnenlandse vluchten zagen het persoonsvervoer met 21,5 procent op jaarbasis toenemen. Het internationale vluchtverkeer steeg met 29,6 procent. Vooral de regio Azië-Pacific dreef de groei, met circa 67 procent op jaarbasis. Azië is nog wel de regio met de grootste achterstand op het niveau van voor de coronacrisis in 2019. De beladingsgraad voor de hele industrie steeg met 1,7 procentpunt tot 85,2 procent. Dit is 0,4 procentpunt lager dan in 2019. Bron: ABM Financial News

