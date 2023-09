Wall Street koerst af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden ongeveer een halfuur voor de opening 0,2 procent in het rood.

Beleggers maken zich onder andere zorgen over de oplopende rentes en dat de hogere olieprijzen ook weer de inflatie kunnen aanwakkeren, aldus Capitol Securities Management.

Dinsdag waren beleggers al terughoudend vanwege tegenvallende macro-economische data uit China en Europa. Verder bleken dinsdag de Amerikaanse fabrieksorders in juli met 2 procent te zijn gedaald. Dat was de eerste daling na vier maanden van stijgingen.

Vandaag werd bekend dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in juli is gestegen. Het tekort steeg van 63,7 miljard in juni naar 65,0 miljard in juli. Vooraf werd door analisten gerekend op 68,0 miljard. In mei noteerde het tekort nog op circa 66,8 miljard dollar.

De export steeg in juli met 1,6 procent tot 251,7 miljard dollar, terwijl de import met 1,7 procent toenam tot 316,7 miljard dollar.

Met de Europese Unie was er een handelstekort van 17,3 miljard dollar en met China een tekort van 24,0 miljard dollar.

Verder staan er nog een aantal andere macro-economische gegevens geagendeerd, zoals de cijfers over de dienstensector. Vanavond wordt het Beige Book van de Fed openbaar gemaakt.

Dit rapport wordt acht keer per jaar gepubliceerd en vormt een beeld van de economische omstandigheden in de VS.

De olieprijzen deden rond het middaguur wel een stapje terug, nadat gisteren nog het hoogste niveau in 10 maanden werd bereikt. Een vat WTI-olie noteerde 0,4 procent lager op 86,38 dollar.

De euro noteerde woensdagmiddag rond 1,0740 dollar, waarbij de dollar profiteert van risicomijdend gedrag van beleggers.

"Er is ook wel reden voor die terughoudendheid, met de economische tegenwind in China en Europa", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als je naar de daling van de Duitse fabrieksorders over juli kijkt, die vandaag uitkwamen, dan lijken die een heel aardig beeld te schetsen van de huidige situatie." " Wij denken nog altijd dat de euro vanaf dit niveau verder kan dalen ten opzichte van de dollar", aldus Mevissen.

De veel gevolgde tienjaarsrente in de VS noteerde fractioneel lager op 4,26 procent.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van Roku stegen woensdag voorbeurs met 10 procent, nadat het streamingplatform zei dat het 10 procent van zijn personeel zal ontslaan om de stijgende kosten te beheersen. Ook verhoogde het bedrijf de outlook voor het derde kwartaal.

Roku zei dat het nu een omzet verwacht van 835 tot 875 miljoen dollar voor het komende kwartaal. Dat is een stijging ten opzichte van een eerdere voorspelling van 815 miljoen dollar en hoger dan de 828,6 miljoen dollar die door FactSet ondervraagde analisten wordt verwacht.

Het bedrijf gaat nu uit van een EBITDA verlies van 20 tot 40 miljoen dollar voor het kwartaal, wat beter is dan de eerdere verwachtingen. Er werd rekening gehouden met een negatief resultaat van 50 miljoen dollar.

Het aandeel Apple daalde in de elektronische handel voorbeurs met 0,8 procent, nadat The Wall Street Journal rapporteerde dat China werknemers van centrale overheidsinstanties heeft bevolen iPhones en andere apparaten van buitenlandse merken niet voor het werk te gebruiken of mee te nemen naar kantoor.

Het aandeel Amazon daalde voorbeurs met 0,5 procent. The Wall Street Journal meldde dat toezichthouder FTC van plan is later dit jaar een rechtszaak tegen het bedrijf aan te spannen. De toezichthouder heeft de afgelopen jaren gekeken of het bedrijf daadwerkelijk de voorkeur geeft aan eigen producten op zijn platforms.

Dominion Energy zei dinsdag dat het verschillende aardgasactiviteiten wil verkopen aan Enbridge voor 9,4 miljard dollar. De aandelen van Enbridge daalden voorbeurs bijna 7 procent, terwijl de aandelen van Dominion in de vroege handel nauwelijks in beweging kwamen.

De aandelen van het betalingsbedrijf Block, dat voorheen bekendstond als Square, daalden voorbeurs met meer dan 2 procent op een hoog volume. Het aandeel verloor dit jaar al meer dan 6 procent, deels als gevolg van een onderzoek door shortbelegger Hindenburg Research.

Slotstanden

De S&P 500 index verloor dinsdag 0,4 procent tot 4.496,83 punten. De Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 34.641,97 punten en de Nasdaq daalde fractioneel tot 14.020,95 punten.