Saudi Telecom neemt belang in Telefonica

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Telecom heeft een belang genomen van 9,9 procent in het Spaanse Telefonica. Dit meldden beide bedrijven dinsdagavond laat. Volgens de twee telecombedrijven bestaat bij Saudi Telecom niet de intentie het belang te vergroten naar een meerderheidsbelang of controlerend belang. Saudi Telecom onderstreepte dit ook nog eens afzonderlijk. De Spanjaarden benadrukten dat de stap van de Saoedi's als ondersteuning van de strategie wordt gezien. Bron: ABM Financial News

