Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, mede door oplopende zorgen over hogere rentestanden en olieprijzen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een daling van 0,6 procent naar 454,90 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,2 procent op 15.730,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,7 procent met een stand van 7.202,88 punten. De Britse FTSE daalde 0,7 procent naar 7.389,69 punten.

Beleggers maken zich onder andere zorgen over de oplopende rentes en dat de hogere olieprijzen ook weer de inflatie kunnen aanwakkeren, aldus Capitol Securities Management.

Goldman Sachs ziet ondertussen weinig kans dat de Amerikaanse economie volgend jaar in een recessie belandt. In een rapport zei hoofdeconoom Jan Hatzius dat er een kans van 15 procent is op een recessie in de komende 12 maanden, vergeleken met een eerdere voorspelling van 20 procent.

“Door de positieve berichten over de inflatie en Amerikaanse arbeidsmarkt schatten we de kans op een recessie kleiner in”, aldus Hatzius.

Goldman Sachs merkt op dat de consensus van Bloomberg de kans op een recessie nog altijd inschat op 60 procent. Na een zomer met sterker dan verwachte economische cijfers ziet Goldman Sachs de Amerikaanse economie tot eind 2024 nog steeds met gemiddeld 2 procent per jaar groeien.

De Duitse fabrieksorders daalden in juli op maandbasis veel meer dan verwacht met 11,7 procent, waar een afname van 5,0 procent was voorzien.

In de eurozone bleken de detailhandelsverkopen over juli met 0,2 procent op maandbasis te zijn afgenomen tegen een verwachte daling met 0,1 procent en een toename met 0,2 procent een maand eerder. Op jaarbasis daalden de verkopen met 1,0 procent tegen een bijgestelde afname van eveneens 1,0 procent een maand eerder, waar aanvankelijk een daling van 1,4 procent werd gemeld.

In de VS gaat het vanmiddag over de export in juli en de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren over augustus. Vanavond verschijnt het Beige Book van de Fed, dat altijd twee weken voor het rentebesluit verschijnt.

Olie noteerde woensdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 86,00 dollar, terwijl voor een november-future Brent 89,28 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0727. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0726 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0720 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Zumtobel heeft over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar minder omzet en een lager resultaat geboekt en besloot de omzetoutlook voor het lopende boekjaar te verlagen. De koers van het aandeel noteerde 0,7 procent lager.

Van de hoofdaandelen in Parijs noteerden er 31 lager, in Frankfurt waren dat er 23. In Parijs was de koers van het aandeel Capgemini met een verlies van 2,1 procent de sterkste daler. In Frankfurt leverde Commerzbank in met een min van ruim een procent.

In Amsterdam schoot Inpost 8,4 procent omhoog na cijfers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 index verloor dinsdag 0,4 procent tot 4.496,83 punten. De Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 34.641,97 punten en de Nasdaq daalde fractioneel tot 14.020,95 punten.