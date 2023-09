Valuta: euro levert verder in Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0730 dollar, waarbij de dollar profiteert in een markt die niet al te veel risico's wil nemen. Daar is ook wel reden toe, met de economische tegenwind in China en Europa", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als je naar de daling van de Duitse fabrieksorders over juli kijkt, die vandaag uitkwamen, dan lijken die een heel aardig beeld te schetsen van de huidige situatie. Wij denken nog altijd dat de euro vanaf dit niveau verder kan dalen ten opzichte van de dollar", aldus Mevissen. De Duitse fabrieksorders daalden in juli op maandbasis veel meer dan verwacht met 11,7 procent, waar een afname van 5,0 procent was voorzien. In de eurozone bleken de detailhandelsverkopen over juli met 0,2 procent op maandbasis te zijn afgenomen tegen een verwachte daling met 0,1 procent en een toename met 0,2 procent een maand eerder. Op jaarbasis daalden de verkopen met 1,0 procent tegen een bijgestelde afname van eveneens 1,0 procent een maand eerder, waar aanvankelijk een daling van 1,4 procent werd gemeld. In de VS gaat het vanmiddag over de export in juli en de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren over augustus. Vanavond verschijnt het Beige Book van de Fed, dat altijd twee weken voor het rentebesluit verschijnt. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0731 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8546 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2558 dollar. Bron: ABM Financial News

