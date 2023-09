ABN AMRO Oddo beste broker Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo BHF is uitgeroepen tot de beste broker in de Benelux, gevolgd door ING. Dit blijkt woensdag uit een onafhankelijk onderzoek van Institutional Investor Research. De derde plek was voor Kepler Cheuvreux, gevolgd door KBC Securities en Degroof Petercam. “In de meeste gevallen was een lokale broker de winnaar”, concludeerde Institutional Investor. In Frankrijk was Oddo de nummer één, gevolgd door Kepler Cheuvreux en ook in Duitsland was Oddo de beste broker volgens Institutional Investor. "De vandaag gepubliceerde ranglijst bevestigt voor de tweede keer op rij dat we er voor onze klanten goed aan hebben gedaan om onze krachten te bundelen met het platform van Oddo BHF", zei Wim Gille, hoofd research bij ABN AMRO Oddo tegen ABM Financial News. "Niet alleen onze operationele resultaten, maar ook een onafhankelijke survey als Institutional Investor laten zien dat we zijn aangesloten bij het winnende aandelenplatform voor de Benelux, Duitsland en Frankrijk." In het Verenigd Koninkrijk werd HSBC uitgeroepen tot de nummer één broker, gevolgd door Barclays en Jefferies. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.