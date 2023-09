AEX weet openingsverlies nog niet weg te werken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs leverde woensdag aan het einde van de ochtend in, waarbij de hogere rentes en tegenvallende cijfers uit Duitsland het sentiment drukken. De AEX daalde aan het einde van de ochtend met 0,6 procent naar 742,91 punten. Beleggers maken zich onder andere zorgen over de oplopende rentes en dat de hogere olieprijzen ook weer de inflatie kunnen aanwakkeren, aldus Capitol Securities Management. Verder werd vanochtend bekend dat de Duitse fabrieksorders stevig zijn gedaald. De orders in juli, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, daalden met 11,7 procent op maandbasis, na een toename met 7,6 procent in juni. De verwachting lag op een daling met 5,0 procent. De olieprijzen deden woensdagochtend wel een stapje terug, nadat gisteren nog het hoogste niveau in 10 maanden werd bereikt. Een vat Brentolie noteerde 0,8 procent lager op 89,32 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0734. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0720 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0728 op de borden. Stijgers en dalers ASMI ging in de AEX aan kop met een stijging van 0,6 procent gevolgd door UMG met een stijging van 0,4 procent. UMG maakte woensdagochtend bekend een samenwerking aan te gaan met Deezer. Onder de hoofdaandelen daalde ASR nadat het aandeel ex-dividend ging. Gecorrigeerd hiervoor noteerde het aandeel fractioneel hoger. Randstad werd door Société Générale op de verkooplijst gezet en daalde 1,8 procent, zo merkte handelaar Bert van der Pol van Today's Group op. In de AMX werd de show gestolen door Inpost, dat maar liefst 10 procent kon bijschrijven, na de publicatie van kwartaalcijfers. Zakenbank Jefferies gaf in een update aan positief te blijven over de vooruitzichten van het bedrijf. TKH won 0,8 procent, ondanks een koersdoelverlaging bij Degroof Petercam van 61,00 naar 55,00 euro. Het koopadvies werd wel gehandhaafd. Alfen en Just Eat Takeaway daalden beide tussen de 3,9 en 5,3 procent. JDE Peet's verloor 0,3 procent nadat Deutsche Bank het aandeel van de kooplijst had gehaald. In de AScX daalde Azerion met 3,5 procent en Vastned kon 0,4 procent bijschrijven. Bron: ABM Financial News

