Minder kwartaalomzet bij Zumtobel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zumtobel heeft over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar minder omzet en een lager resultaat geboekt en besloot de omzetoutlook voor het lopende boekjaar te verlagen. Dat maakte het Oostenrijkse lampenbedrijf woensdag bekend. Zumtobel, een sectorgenoot van het Nederlandse Signify, rekent voor het lopende boekjaar nu op een omzetdaling van circa 5 procent. Eerder werd rekening gehouden met een groei van 1 tot 4 procent. De vooruitzichten voor de EBIT-marge bleven intact op 3 tot 6 procent. Eerste kwartaal De omzet over de eerste drie maanden daalde met 9 procent naar 285,6 miljoen euro en de EBIT nam af van 19,0 miljoen over het eerste kwartaal van het boekjaar 2022/2023 naar 14,5 miljoen over de eerste drie maanden van dit jaar. De bijbehorende marge kwam uit 5,1 procent tegen 6,1 procent een jaar eerder. Er deed zich vooral bij de divisie Components een flinke omzetdaling voor, van 26 miljoen euro, die het bedrijf niet had zien aankomen. Er is ook nog geen zicht op een herstel, omdat winkelvoorraden nog op peil zijn. Vooral in Zuidoost-Europa en Azië-Pacific ging de omzet stevig onderuit. Onder de streep restte een nettowinst van 9,8 miljoen euro tegen 10,9 miljoen euro een jaar terug. Bron: ABM Financial News

