AEX opent lager

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste woensdag kort na de beursgong 0,8 procent lager, terwijl de Midkap 0,5 procent prijsgaf. UMG ging aan kop met een stijging van 0,2 procent. Het bedrijf maakte woensdagochtend bekend een samenwerking aan te zijn gaan met Deezer. Onder de hoofdaandelen daalde ASR met meer dan 3 procent, terwijl Ahold Delhaize iets herstelde na de koersval van gisteren. Het aandeel noteerde 0,1 procent hoger. Randstad werd door Societe Generale op de verkooplijst gezet en daalde 1,4 procent, zo merkte handelaar Bert van der Pol van Today's Group op. In de AMX won Inpost bijna 5 procent na de publicatie van de kwartaalcijfers. Zakenbank Jefferies gaf in update aan positief te blijven over de vooruitzichten van het bedrijf. Alfen en Just Eat Takeaway daalden beide tussen de 2,1 en 2,6 procent. JDE Peets verloor ruim 1,0 procent nadat Deutsche Bank het aandeel van de kooplijst had gehaald. In de AScX daalde houtveredelaar Accsys nog eens 1,1 procent en kon Postnl 0,7 procent bijschrijven. Bron: ABM Financial News

