Saxo ziet beleggersvertrouwen licht teruglopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Saxo Bank

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van beleggers is in de afgelopen maand weer wat afgenomen. Dat bleek woensdagochtend uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo, onder enkele honderden zelf beleggende klanten van Saxo. Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde gedurende de maand augustus van 2,4 naar 2,1 op een schaal van -15 tot 15. De maand daarvoor was er nog een sterke stijging te zien van 1,1 naar 2,4. Beleggers zijn dus weer wat terughoudender geworden, aldus Saxo. Over de AEX zijn beleggers juist iets optimistischer geworden. Zij verwachten gemiddeld een koerswinst van 1,3 procent in de komende maand. Dat was de afgelopen maand nog 1,1 procent. Ook de vooruitzichten voor de S&P 500 zijn wat positiever geworden van een groei met 1,0 naar 1,2 procent. Volgens de peiling blijven aandelen favoriet en is de voorkeur daarvoor toegenomen van 85,9 naar 92,3 procent. Op de tweede plaats staan ETF's, gevolgd door beleggingsfondsen, opties en obligaties. Beleggingsfondsen en opties hebben de afgelopen maand weer van plek gewisseld in populariteit. Bij de populairste Nederlandse aandelen staat Shell weer op één, mogelijk als gevolg van de oplopende olieprijs. Vorige maand stond ING nog aan kop, maar nu zakt de grootbank naar de derde plek. Op de tweede plek staat chipmachinefabrikant ASML. Op het verkooplijstje prijkt Adyen bovenaan. Het fintechbedrijf publiceerde halverwege augustus tegenvallende winstcijfers en kreeg toen een koersdreun op de beurs. Informatietechnologie blijft de populairste sector onder beleggers van Saxo, met 43,6 procent van de respondenten die deze sector verkiest. Daarna volgen de financiële sector en grondstoffen. De energiesector verliest populariteit en is nu favoriet onder 27,6 procent van de beleggers, terwijl een maand geleden dit nog 37,7 procent bedroeg. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.