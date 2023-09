Deutsche Bank haalt JDE van kooplijst

JDE staat bij mij op de afblijven lijst.



Dat is al vanaf de IPO omdat het flink opgepompt naar de markt is gebracht en de balans vol staat met intangible assets om het qua equity nog iets te doen lijken.



Nu moet ik eerlijk bekennen dat het evengoed goed had kunnen zijn dat ik een koffiemerk dronk van JDE want dat pas je niet zomaar aan.



Gelukkig was dit niet zo want sinds de uitspraken van de toppertjes van JDE om in Rusland actief te blijven wat natuurlijk alleen om het geld gaat ben ik eens gaan kijken en gelukkig drink ik Lavazza wat niet onder JDE valt en gezien de reacties onder de artikelen over het nieuws dat JDE in Rusland actief blijft zijn er hopelijk een berg die wel bewust willen overstappen weg van JDE.



En nee ik zit ook niet short JDE.

Ik ben wel pro Oekraïne vs Rusland en alle beetjes helpen.