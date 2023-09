UMG gaat samenwerken met Deezer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group werkt samen met streamingdienst Deezer om een nieuw streamingmodel te lanceren, dat artiesten beter moet belonen. Dit maakte het muziekbedrijf woensdagochtend bekend. De nieuwe dienst wordt in het vierde kwartaal van 2023 in Frankrijk gelanceerd en er zullen nog meer markten volgen, aldus UMG. Het doel van het model is om artiesten eerlijker te belonen, terwijl de negatieve invloed van algoritmes moet worden teruggebracht. "We omarmen deze noodzakelijke verandering, om artiesten beter te beschermen en te ondersteunen", aldus CEO Jeronimo Folgueira van Deezer. Het aandeel UMG sloot dinsdag op 22,68 euro. Bron: ABM Financial News

