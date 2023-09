Video: geweldig instapmoment voor obligaties en techaandelen blijven aantrekkelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers verliezen wellicht de moed, nu cijfers laten zien dat het economische momentum afneemt en vooral de dienstensector het steeds moeilijker krijgt, maar er zijn nog zeker kansen. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Maar het is niet alleen de vrees voor de economie die beleggers voorzichtig maakt. Saoedi-Arabië en Rusland zullen de productieverlaging die zij al enkele maanden hanteren, doorzetten tot aan het eind van dit jaar. "Meteen schoot de olieprijs boven de 90 dollar per vat." En dat jaagt de inflatievrees weer aan. En die combinatie van vrees voor een economische vertraging en de inflatie, "dat is een beetje te veel voor de markt". Klik hier voor: geweldig instapmoment voor obligaties en techaandelen blijven aantrekkelijk Toch blijft Juvyns uitgaan van een 'zachte landing' in de VS. China en Europa zijn wat zwakker, maar de beleggingsstrateeg rekent nog altijd op groei voor de wereldeconomie. En de inflatie zal dalen in de komende maanden. Met dit in het achterhoofd meent Juvyns dat een defensieve positionering vereist is. JPMorgan is neutraal over aandelen en heeft een voorkeur voor obligaties. "Ergens volgend jaar zullen de centrale banken de rentes kunnen verlagen." En dat is positief voor de obligatiemarkten. Juvyns spreekt dan ook van een "fantastisch instapmoment". Maar ook binnen de aandelenmarkten ziet Juvyns kansen, vooral in techgerelateerde bedrijven met blootstelling aan AI. Gezondheidszorg en dividendaandelen blijven eveneens aantrekkelijk volgens de expert. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.