AEX wacht lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het rood. Dinsdag maakte de hoofdgraadmeter nog een pas op de plaats op 747,11 punten. De Europese beurzen zullen woensdag vermoedelijk een stapje terugdoen, nadat twee van de grootste olieproducenten ter wereld hun productie blijven verlagen in reactie op zorgen dat een afkoelende Chinese economie ook de wereldwijde economie kan raken. De olieprijzen sloten op het hoogste niveau sinds november vorig jaar, nadat Saoedi-Arabië en Rusland besloten hun productiebeperkingen tot het einde van 2023 in stand te houden. Een oktoberfuture West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent hoger op 86,69 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. "OPEC+ lijkt vastberaden om de oliemarkt krap te houden, ongeacht de kosten voor de mondiale economie", stelde Edward Moya van Oanda. "Het lijkt alsof de Saoedi's en de Russen op dezelfde lijn zitten om de oliemarkt krap te houden." De stap van de twee belangrijke olieproducenten verraste veel beleggers. Sommige analisten waarschuwen dat zulke pogingen om de markt krap te houden, en de nationale inkomsten van Rusland en Saoedi-Arabië te vergroten, een teken zijn dat er niet veel herstel van Chinese vraag te verwachten valt, omdat Beijing weinig kruit droog heeft gehouden om die vraag te stimuleren. Bovendien maken beleggers zich zorgen dat de hogere olieprijzen ook weer de inflatie kunnen aanwakkeren, aldus Capitol Securities Management. In de Aziatische handel vanochtend stegen de olieprijzen licht verder. Beleggers waren dinsdag terughoudend na het verschijnen van zwakke inkoopdata uit China. "Het sentiment over China is opnieuw somberder geworden", aldus Hargreaves Lansdown, dat wijst op nieuwe tekenen van een vertragende Chinese economie. De euro/dollar noteerde op 1,0734. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0720 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0728 op de borden. Bedrijfsnieuws InPost heeft in het tweede kwartaal de omzet verder zien stijgen, maar de nettowinst lag wel lager dan een jaar geleden. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een nieuw verkoopadvies voor Randstad door Societe Generale. Het koersdoel ging naar 45,00 euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index verloor dinsdag 0,4 procent tot 4.496,83 punten. De Dow Jones-index daalde 0,6 procent tot 34.641,97 punten en de Nasdaq daalde fractioneel tot 14.020,95 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.