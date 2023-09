Omzet Inpost blijft stevig doorgroeien

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het tweede kwartaal de omzet verder zien stijgen, maar de nettowinst lag wel lager dan een jaar geleden. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes.

CEO Rafal Brzoska stelde dat Inpost als reactie op de aanhoudend hoge vraag van consumenten bleef investeren in de uitbreiding van het netwerk, resulterend in verdere groei van het marktaandeel in de kernregio's. De groei in Groot-Brittannië, een van de belangrijkste markten, wordt ondersteund door het nieuwe logistieke partnerschap met Menzies, wat mede voor een verdere volumestijging heeft gezorgd.

“Vooruitkijkend blijven we ons netwerk uitbreiden en de markt versterken, en hopen we verdere verbeteringen in de winstgevendheid in alle geografische gebieden te bewerkstelligen”, aldus Brozka.

In het afgelopen kwartaal stegen de pakketvolumes met 19 procent ten opzichte van een jaar geleden tot 215 miljoen stuks, waardoor de omzet met 26 procent steeg tot 2,14 miljard zloty.

De aangepaste EBITDA trok 35 procent aan tot 690 miljoen zloty ten opzichte van een jaar geleden, met een marge van 27,9 procent. Daarmee verbeterde de marge met 210 basispunten op jaarbasis, vooral dankzij een verbeterde winstgevendheid in Polen en het terugdringen van de verliezen in het VK en Italië.

Het aantal autonome pakketautomaten, die de bezorging en ontvangst van pakketten mogelijk maken, waren op jaarbasis met 30 procent gestegen naar 31.443 stuks. Het bedrijf is actief in 9 verschillende landen.

Verder meldde InPost dat in het afgelopen kwartaal een positieve vrije kasstroom werd gerealiseerd van 93,0 miljoen zloty.

De nettowinst kwam wel lager uit op 128 miljoen zloty. Dit was een jaar geleden nog 216,5 miljoen zloty. Dit komt overeen met 0,26 zloty per aandeel ten opzichte van 0,43 zloty een jaar eerder. Dit was vooral het gevolg van hogere kosten, waarbij vooral de hogere financieringskosten opvielen.

Outlook

Inpost verwacht voor dit jaar een hoge enkelcijferige tot lage dubbelcijferige groei van het marktvolume in Polen, een lage enkelcijferige groei in Frankrijk en een volumedaling in Groot-Brittannië van circa 5 procent.

Ook verwacht het bedrijf dat al de kernregio’s beter zullen presteren dan de markt in zijn geheel. Ook houdt men er rekening mee dat het marktaandeel zal vergroten.

Mede daarom voorziet het bedrijf dan ook een hogere omzetstijging ten opzichte van de volume als gevolg van de prijsaanpassingen eind vorig jaar en begin dit jaar.

InPost verwacht dat de totale investeringsuitgaven dit jaar 1,1 tot 1,2 miljard zloty zullen bedragen, waarbij het percentage van de kapitaalinvesteringen op de internationale markten zal toenemen.

Ten slotte verwacht het bedrijf een positieve vrije kasstroom aan het einde van het jaar en dat de schuldafbouw in de tweede helft van het jaar zal voortzetten.

Voor het komende kwartaal verwacht Inpost een vergelijkbare volumegroei op jaarbasis in alle segmenten, waarbij men rekent op een lichte verbetering in Groot-Brittannië en Italië.