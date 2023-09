CFO Peter Vanneste verlaat Ontex Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Financieel directeur Peter Vanneste van Ontex verlaat het bedrijf. Dit maakte de toonaangevende internationale leverancier van oplossingen in persoonlijke hygiëne woensdagochtend bekend. Vanneste vertrekt in oktober 2023 om een nieuwe functie buiten de groep te bekleden. Zijn opvolger zal later bekend worden gemaakt. In de tussentijd zullen de taken van Vanneste worden overgenomen door CEO Gustavo Calvo Paz. Bron: ABM Financial News

