Europese beurzen openen lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 30 punten voor de Duitse DAX, een min van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 27 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, nadat sombere inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren in Azië en Europa verschenen, hoewel olie-aandelen stegen met de olieprijs na een productieverlaging door Saoedi-Arabië.

"Het negatieve sentiment waait over uit Azië waar de tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices de beurzen rood doen kleuren", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.



In de eurozone kromp de dienstensector in augustus. De inkoopmanagersindex daalde tot 47,3. "De eurozone is in de eerste jaarhelft niet in een recessie beland, maar de tweede jaarhelft belooft een grotere uitdaging te worden", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

De producentenprijzen van de eurozone over juli daalden op maandbasis minder dan verwacht, met 0,5 procent. Economen rekenden op een afname met 0,6 procent. Zonder energieprijzen kwam de afname uit op 0,4 procent op maandbasis.

De olieprijs steeg stevig richting niveaus rond 90 dollar, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlaging nog zeker tot eind dit jaar volhoudt.

Volgens analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets heeft OPEC+ geen boodschap aan de centrale banken, die juist alles uit de kast halen om de inflatie te beteugelen. Saoedi-Arabië wil volgens Aslam de prijzen hoger houden, omdat het enorme investeringen doet in infrastructuurprojecten.



Bedrijfsnieuws

BP, Eni, Repsol, Shell, TotalEnergies en andere oliegerelateerde aandelen sloten hoger, na de stijging van de prijs van Brent-olie boven 90 dollar per vat, voor het eerst sinds vorig jaar november.

De auto-industrie was in trek met plussen voor bandenmakers Continental en Michelin en autofabrikanten Renault en BMW.

In Londen waren retailers en supermarkten zoals B&M European Retail, Tesco en Ocado relatief grote verliezers. JPMorgan waarschuwde dat de dalende prijzen van voeding de marges gaan opknibbelen.

In Amsterdam stond Ahold Delhaize flink onder druk, na een adviesverlaging bij JPMorgan, dat de voorkeur geeft aan concurrent Colruyt. Ahold verloor 6 procent, terwijl Colruyt juist 6 procent steeg in Brussel.

Siemens Energy en retailer Zalando waren sterke dalers in Frankfurt.

Air France-KLM en Airbus gaan exclusieve onderhandelingen aan voor de oprichting van een joint venture voor de ondersteuning van Airbus A350-onderdelen. De koers van het aandeel Air France-KLM sloot 1,0 procent lager, die van Airbus 0,1 procent lager.

Euro STOXX 50 4.269,16 (-0,25%)

STOXX Europe 600 456,90 (+0,23%)

DAX 15.771,71 (-0,34%)

CAC 40 7.254,72 (-0,34%)

FTSE 100 7.437,93 (-0,20%)

SMI 10.958,90 (-0,86%)

AEX 747,11 (-0,04%)

BEL 20 3.654,20 (+0,00%)

FTSE MIB 28.652,18 (+0,02%)

IBEX 35 9.392,00 (-0,26%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag licht lager, onder invloed van een hogere olieprijs na productieverlagingen en zwakke economische cijfers.

Na een positief slot vrijdag en geen handel maandag op Labor Day keerden beleggers dinsdag terug in een risicomijdende stemming.

Beleggers waren dinsdag terughoudend na het verschijnen van zwakke inkoopdata uit China. "Het sentiment over China is opnieuw somberder geworden", aldus Hargreaves Lansdown, dat wijst op nieuwe tekenen van een vertragende Chinese economie.



Daarbij kwam het bericht dat Saoedi-Arabië de productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag nog drie maanden verlengt Ook Rusland blijft de olieproductie beperken. Brent-olie steeg tot boven 90 dollar op dat nieuws. WTI-olie sloot 1,3 procent hoger op 86,69 dollar per vat.

"Het draait vandaag allemaal om olie en rente", zei Kent Engelke van Capitol Securities Management. Beleggers vragen zich af hoe de hogere energiekosten de inflatie zullen raken en de pogingen van de Fed om die omlaag te drukken.

Stijgende rendementen op obligaties drukten de aandelenkoersen, met name van huizenbouwers, nutsbedrijven en grote banken, in het rood.

De verlaging van de productie versterkte de vrees bij beleggers over de Chinese economie, die het slop zit en de mondiale economische groei in problemen kan brengen.

De olieprijs is de afgelopen drie maanden met meer dan 20 procent gestegen en dat ze de Amerikaanse consument onder druk, omdat de prijzen van benzine en boodschappen daardoor stijgen.

Verder bleek dat de Amerikaanse fabriekorders in juli 2 procent zijn gedaald. Dat was de eerste daling na vier maanden van stijgingen.

Bedrijfsnieuws

Tesla sloot 5 procent hoger na berichten over stijgende verkopen in China.



Blackstone won 4 procent en Airbnb sloot 7 procent hoger, nadat bekend werd dat ze een plekje krijgen in de S&P 500. Newell Brands verliest zijn plek in de toonaangevende index en noteerde 4 procent lager.

Speciaalchemiebedrijf Albemarle verhoogde zijn overnamebod op Liontown Resources naar 4,25 miljard dollar in een laatste poging zijn Australische concurrent over te kunnen nemen. Het aandeel sloot licht hoger.

Halfgeleiderfabrikant KLA verhoogde zijn dividend met 11,5 procent naar 1,45 dollar en ook het aandeleninkoopprogramma met 2 miljard dollar. Het aandeel steeg 1 procent.

De beursgang van ARM Holdings zou het Britse chipbedrijf een waardering van zo'n 52 miljard dollar kunnen opleveren. Daarmee zou het de grootste beursgang van het jaar kunnen worden. De Britse chipontwerper wil 95,5 miljoen aandelen verkopen voor 47,00 en 51,00 dollar. Het beursdebuut op de Nasdaq wordt volgende week verwacht, volgens The Wall Street Journal.

S&P 500 index 4.496,83 (-0,42%)

Dow Jones index 34.641,97 (-0,56%)

Nasdaq Composite 14.020,95 (-0,08%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 33.239,34 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.143,62 (-0,3%)

Hang Seng 18.306,24 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0734. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0720 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0728 op de borden.

USD/JPY Yen 147,42

EUR/USD Euro 1,0734

EUR/JPY Yen 158,23

MACRO-AGENDA:

08:00 Fabrieksorders - Juli (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juli (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Augustus (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 GameStop - Cijfers tweede kwartaal (VS)