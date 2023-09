Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau sinds november, op het nieuws dat Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen hebben besloten te handhaven tot het einde van het jaar. Een oktoberfuture West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent hoger op 86,69 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Dit was het hoogste slot sinds midden november. "OPEC+ lijkt vastberaden om de oliemarkt krap te houden, ongeacht de kosten voor de mondiale economie", stelde Edward Moya van Oanda. "Het lijkt alsof de Saoedi's en de Russen op dezelfde lijn zitten om de oliemarkt krap te houden." Brent-olie sloot rond 90 dollar. De stap van de twee belangrijke olieproducenten verraste veel beleggers. Sommige analisten waarschuwen dat zulke pogingen om de markt krap te houden, en de nationale inkomsten van Rusland en Saoedi-Arabie te vergroten, een teken zijn dat er niet veel herstel van Chinese vraag te verwachten valt, omdat Beijing weinig kruit droog heeft gehouden om die vraag te stimuleren. info@abmfn.nl

