Wall Street licht lager

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht lager, onder invloed van een hogere olieprijs na productieverlagingen en zwakke economische cijfers. De S&P 500 index verloor 0,3 procent tot 4.501,70 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 34.690,35 punten en de Nasdaq verloor 0,02 procent tot 14.028,90 punten. Na een positief slot vrijdag en geen handel maandag op Labor Day keerden beleggers dinsdag terug in een risicomijdende stemming. Vorige week eindigde met een flinke winst na een banenrapport dat volgens economen precies de goede hoeveelheid nieuwe banen liet zien. Daarmee kan de Federal Reserve in september waarschijnlijk een pauze inlassen in de renteverhogingen. Beleggers wagen dinsdag terughoudend na het verschijnen van zwakke inkoopdata uit China. "Het sentiment over China is opnieuw somberder geworden", aldus Hargreaves Lansdown, dat wijst op nieuwe tekenen van een vertragende Chinese economie. Ook in de eurozone liet de dienstensector een krimp zien in augustus. De Amerikaanse fabriekorders daalden in juli 2 procent. Dat was de eerste daling na vier maanden van stijgingen. Daarbij kwam het bericht dat Saoedi-Arabië de productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag nog drie maanden verlengt Ook Rusland blijft de olieproductie beperken. Brent-olie steeg tot boven 90 dollar op dat nieuws. "Het draait vandaag allemaal om olie en rente", zei Kent Engelke van Capitol Securities Management. Beleggers vragen zich af hoe de hogere energiekosten de inflatie zullen raken en de pogingen van de Fed om die omlaag te drukken.



De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0723. WTI-olie kostte zo'n 85 dollar. Bedrijfsnieuws Blackstone wint 4 procent Airbnb stijgt 8 procent, nadat bekend werd dat ze een plekje krijgen in de S&P 500. Newell Brands verliest zijn plek in de toonaangevende index en noteerde 4 procent lager. Speciaalchemiebedrijf Albemarle verhoogt zijn overnamebod op Liontown Resources naar 4,25 miljard dollar in een laatste poging zijn Australische concurrent over te kunnen nemen. Het aandeel Albemarle steeg licht. Halfgeleiderfabrikant KLA verhoogt zijn dividend met 11,5 procent naar 1,45 dollar en ook het aandeleninkoopprogramma met 2 miljard dollar. Het aandeel steeg 1 procent. De beursgang van Arm Holdings zou het chipbedrijf een waardering van zo'n 52 miljard dollar kunnen opleveren. Daarmee zou het de grootste beursgang van het jaar kunnen worden. De Britse chipontwerper wil 95,5 miljoen aandelen verkopen bij de beursgang, tegen een uitgifteprijs van 47,00 en 51,00 dollar. Het beursdebuut op de Nasdaq wordt volgende week verwacht, volgens The Wall Street Journal. De aandelen worden genoteerd onder het symbool ARM, zei het bedrijf dinsdag. Bron: ABM Financial News

