Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, nadat sombere inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren in Azië en Europa verschenen, hoewel olie-aandelen stegen met de olieprijs na een productieverlaging door Saoedi-Arabië.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent lager op 456,90 punten. De Duitse DAX daalde 0,3 procent naar 15.771,71 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,3 procent tot 7.254,72 punten. De Britse FTSE verloor 0,2 procent tot 7.437,93 punten.

"Het negatieve sentiment waait over uit Azië waar de tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices de beurzen rood doen kleuren", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.



In de eurozone kromp de dienstensector in augustus. De inkoopmanagersindex daalde tot 47,3. De Britse dienstensector kromp minder sterk dan eerder gemeten.

"De eurozone is in de eerste jaarhelft niet in een recessie beland, maar de tweede jaarhelft belooft een grotere uitdaging te worden", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

De producentenprijzen van de eurozone over juli daalden op maandbasis minder dan verwacht, met 0,5 procent. Economen rekenden op een afname met 0,6 procent. Zonder energieprijzen kwam de afname uit op 0,4 procent op maandbasis.

De Amerikaanse fabrieksorders bleken in juli met ruim 2 procent gedaald, conform de verwachting.



De olieprijs steeg stevig richting niveaus rond 90 dollar, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlaging nog zeker tot eind dit jaar volhoudt.

Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 2,5 procent in het groen op 87,72 dollar, terwijl voor een november-future Brent 90,92 dollar werd betaald, een stijging van 2,2 procent.

Volgens analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets heeft OPEC+ geen boodschap aan de centrale banken, die juist alles uit de kast halen om de inflatie te beteugelen.

Saoedi-Arabië wil volgens Aslam de prijzen hoger houden, omdat het enorme investeringen doet in infrastructuurprojecten.

De euro/dollar daalde en noteerde op 1,0728. Maandagavond stond de munt nog op 1,0793.

Woensdagmiddag verschijnen de inkoopmanagers uit de VS. "Per saldo gaan wij ervan uit dat de nieuwe ISM-score netjes in de groei-zone blijft. En zo opnieuw illustreert dat de Amerikaanse economie uiteindelijk toch weerbaar is", verwacht econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Ook het Beige Book van de Federal Reserve staat morgenavond op het programma.



Bedrijfsnieuws

BP, Eni, Repsol, Shell, TotalEnergies en andere oliegerelateerdeaandelen sloten hoger, na de stijging van de prijs van Brent-olie boven 90 dollar per vat, voor het eerst sinds vorig jaar november.

De auto-industrie was in trek met plussen voor bandenmakers Continental en Michelin en autofabrikanten Renault en BMW.

In Londen waren retailers en supermarkten zoals B&M European Retail, Tesco en Ocado relatief grote verliezers. JPMorgan waarschuwde dat de dalende prijzen van voeding de marges gaan opknibbelen.

In Amsterdam stond Ahold Delhaize flink onder druk, na een adviesverlaging bij JPMorgan, dat de voorkeur geeft aan concurrent Colruyt. Ahold verloor 6 procent, terwijl Colruyt juist 6 procent steeg in Brussel.

Siemens Energy en retailer Zalando waren sterke dalers in Frankfurt.

Air France-KLM en Airbus gaan exclusieve onderhandelingen aan voor de oprichting van een joint venture voor de ondersteuning van Airbus A350-onderdelen. De koers van het aandeel Air France-KLM sloot 1,0 procent lager, die van Airbus 0,1 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag vlak tot licht lager. De S&P500 daalde 0,1 procent.