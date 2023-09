Herweging levert geen nieuwe namen in AEX op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalherweging van Euronext Amsterdam heeft geen wijzigingen opgeleverd. Dit bleek dinsdagavond uit een persbericht van het beursbedrijf. De samenstelling van zowel de AEX, de AMX als de AScX blijft ongewijzigd. Euronext herziet de indexen vier keer per jaar, in maart, juni, september en december. De volgende herweging staat gepland op 5 december. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.