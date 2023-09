Shell en  ASMI sterkhouders in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag nagenoeg vlak geëindigd. Met een slot van 747,11 punten bleef de AEX net onder de slotstand van maandag.

Het Damrak begon de dag terughoudend, na het verschijnen van tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices. Gedurende de middaghandel krabbelde de AEX op, onder meer dankzij zwaargewicht Shell, dat kon profiteren van de stijgende olieprijs.

WTI-olie steeg 2 procent naar bijna 88 dollar. Saoedi-Arabië is van plan om de vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten olie per dag tot zeker eind december te handhaven. Dit meldden diverse media dinsdag op basis van een officiële uitlating van het Saoedische ministerie van Energie.

Volgens analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets heeft OPEC+ geen boodschap aan de centrale banken, die juist alles uit de kast halen om de inflatie te beteugelen.



Volgens Aslam is een prijsniveau van 100 dollar "nog steeds een beetje te hoog gegrepen." Ook kunnen de olieprijzen terugzakken tot 85 dollar, wanneer de economische data uit China blijven tegenvallen, waarschuwde de marktanalist van Zaye Capital Markets.

In Europa was er verder aandacht voor de inkoopdata voor de dienstensector. De dienstensector in de eurozone kromp in augustus. De inkoopmanagersindex daalde tot 47,3.

"De eurozone is in de eerste jaarhelft niet in een recessie beland, maar de tweede jaarhelft belooft een grotere uitdaging te worden", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting.

Woensdagmiddag verschijnen de inkoopmanagers uit de VS. "Per saldo gaan wij ervan uit dat de nieuwe ISM-score netjes in de groei-zone blijft. En zo opnieuw illustreert dat de Amerikaanse economie uiteindelijk toch weerbaar is", verwacht econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Ook het Beige Book van de Federal Reserve staat morgenavond op het programma.

De Amerikaanse fabrieksorders stonden vanmiddag op de rol. Die bleken in juli met ruim 2 procent gedaald, conform de verwachting.

De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0728.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ASMI aan de leiding met een koerswinst van anderhalf procent. Bank of America verhoogde in aanloop naar de beleggersdag van ASMI later deze maand het koersdoel naar 521 euro. De Amerikaanse bank denkt dat ASMI de omzetoutlook wel eens zou kunnen verhogen.

Shell steeg ruim een procent, geholpen door de hogere olieprijzen.

AkzoNobel daalde meer dan een procent, ondanks dat het aandeel door Deutsche Bank op de kooplijst werd gezet met een koersdoel van 90 euro.

IMCD verloor ruim anderhalf procent en DSM-Firmenich zelfs 2,5 procent. Adyen daalde meer dan een procent. Adyen zal begin november een beleggersdag houden. Daarmee lijkt de Amsterdamse betaalspecialist tegemoet te komen aan de behoefte van aandeelhouders en analisten om vaker een update over de gang van zaken binnen het bedrijf te krijgen.



Ahold Delhaize verloor ruim 6 procent, nadat JPMorgan het advies voor het aandeel verlaagde naar Onderwogen.

In de AMX ging Van Lanschot Kempen ruim 2 procent hoger en won OCI iets meer dan een procent. Just Eat Takeaway daalde 2,5 procent en Allfunds 4,5 procent.

Air France-KLM en Airbus gaan exclusieve onderhandelingen aan voor de oprichting van een joint venture voor de ondersteuning van Airbus A350-onderdelen. Het aandeel Air France-KLM verloor dinsdag ruim een procent.

Bij de kleinere aandelen stegen Kendrion en Ordina licht. Sif won bijna een procent.

ForFarmers leverde bijna 2,5 procent in en Azerion daalde ongeveer 5 procent.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot licht in het rood.