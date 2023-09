Vraag naar luchtvracht krimpt minder - IATA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale vrachtvervoer van luchtvaartmaatschappijen is in juli licht gedaald, vergeleken met een jaar eerder, maar liet een aanhoudende trend zien van herstellende groei sinds februari. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA. Het luchtvrachtvervoer, gemeten in tonnage en kilometers, lag in juli 0,8 procent onder het niveau van een jaar eerder. Een maand eerder was deze daling op jaarbasis nog 3,4 procent. "Hoewel de vraag nu vrijwel gelijk is aan 2022, is dit een verbetering ten opzichte van de resultaten in de afgelopen maanden en dat is significant, met name gezien de lagere mondiale handelsvolumes en toenemende zorgen over de Chinese economie", aldus IATA. De organisatie baseert zich op de inkoopmanagersindex voor de industrie en de nieuwe exportorders in juli, die beide wezen op krimp. Directeur Willie Walsh zegt "voorzichtig optimistisch" te zijn over de aansterkende vraag, ondanks de zwakke of verslechterende indicatoren voor handelsvolumes en exportorders. De capaciteit steeg in juli met 11,2 procent op jaarbasis. Dit heeft te maken met het zomerseizoen waardoor er meer ruimte was voor vracht op passagiersvluchten. De beladingsgraad daalde wereldwijd met 5,1 procentpunt tot 42,1 procent. Bron: ABM Financial News

