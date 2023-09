Kroes start medio maart bij Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alex Kroes zal per 15 maart 2024 met zijn werkzaamheden als algemeen directeur en directievoorzitter bij Ajax beginnen. Dit maakte de club dinsdagmiddag bekend. Tot Kroes kan beginnen, zal Jan van Halst fungeren als algemeen directeur en directievoorzitter, zo werd maandag al bekend. Bron: ABM Financial News

