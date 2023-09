Beursblik: hogere volumes en prijzen voor InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in de eerste jaarhelft vermoedelijk meer omzet en winst behaald. Dit blijkt uit een vooruitblik van zakenbank Jefferies.

Analist David Kerstens van Jefferies verwacht dat de resultaten in de eerste zes maanden van het jaar een dubbelcijferige groei van de pakketvolumes zullen laten zien, wat beter zou zijn dan het marktgemiddelde. In Polen en voor Mondial Relay rekent de bank op een volumegroei van 12 procent. Dat is wel minder dan de groei in de eerste drie maanden van 18 en 17 procent respectievelijk.

Deze volumegroei in combinatie met prijsverhogingen zal volgens de bank de winstgevendheid van InPost goed hebben gedaan.

Daarnaast merkte de analist op dat de samenwerking met Menzies de expansie in het Verenigd Koninkrijk heeft versneld en voor hogere volumes zorgt. Ook is Kerstens te spreken over de winstgevendheid bij Mondial Relay.

Jefferies heeft een koopadvies op InPost met een koersdoel van 13,00 euro.

Zakenbank JPMorgan heeft na de laatste kwartaalupdate juist het advies voor het aandeel InPost verlaagd van Overwogen naar Neutraal met een koersdoel van 10,90 euro.

Analisten van JPMorgan wezen medio mei al op de opgelopen koers, terwijl ze minder positief werden over de internationale tak van de onderneming. Toen noteerde het aandeel op 9,55 euro en inmiddels is dat 10,92 euro.

De Amerikaanse zakenbank maakte zich vooral zorgen over de oplopende kosten bij Mondial Relay en had twijfels over de impact van de revisie van de Britse poot. Gunstiger staat de bank tegenover de Poolse activiteiten van InPost.

Outlook

In 2023 wil InPost de volumes in Polen harder laten groeien dan de bredere markt, terwijl de marges moeten verbeteren.

Ook moet de winstgevendheid van Mondial Relay omhoog, terwijl logistieke uitdagingen in het Verenigd Koninkrijk het hoofd moeten worden geboden, om hier te kunnen groeien op de consumentenmarkt en ook "veel sneller" dan de markt te groeien.

Voor Polen zei InPost eerder al een vertraging van de e-commercemarkt te zien, waardoor het bedrijf een volumegroei in het thuisland verwacht van 5 tot 10 procent. Ook verwacht het bedrijf last te hebben van kosteninflatie, maar in tegenstelling tot 2022 verwacht InPost dit beter te kunnen verwerken in de prijzen en in combinatie met volumegroei, zou de aangepaste EBITDA-marge in 2023 moeten stijgen.

De analistenconsensus, die Inpost zelf op de website publiceerde, rekent voor 2023 op een marge van 29,8 procent op bijna 852 miljoen pakketjes. De marge was 27,7 procent in 2022.

De investeringen zullen dit jaar tussen de 1,1 en 1,2 miljard Poolse zloty liggen. In combinatie met een hoge operationele kasstroom moet dit leiden tot een positieve kasstroom in 2023 en een verbetering van de schuldgraad aan het einde van het jaar.

InPost opent woensdagochtend de boeken.