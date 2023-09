Saoedi-Arabië handhaaft productieverlaging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië is van plan om de vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten olie per dag tot zeker eind december te handhaven. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van een officiële uitlating van het Saoedische ministerie van Energie. De productieverlaging werd in juli ingevoerd. Riyad zal de situatie maandelijks evalueren, aldus Bloomberg. Volgens analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets heeft OPEC+ geen boodschap aan de centrale banken, die juist alles uit de kast halen om de inflatie te beteugelen. Saoedi-Arabië wil volgens Aslam de prijzen hoger houden, omdat het enorme investeringen doet in infrastructuurprojecten. De olieprijs steeg dinsdag op het nieuws en kostte bijna 87 dollar per vat. Volgens Aslam is een prijsniveau van 100 dollar "nog steeds een beetje te hoog gegrepen." Ook kunnen de olieprijzen terugzakken tot 85 dollar, wanneer de economische data uit China blijven tegenvallen, waarschuwde de marktanalist van Zaye Capital Markets. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.