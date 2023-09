Wall Street richting lichtrode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden in aanloop naar de openingsbel 0,2 procent in het rood.

Beleggers zijn terughoudend na het verschijnen van zwakke inkoopdata uit China. "Het sentiment over China is opnieuw somberder geworden", aldus Hargreaves Lansdown, dat wijst op nieuwe tekenen van een vertragende Chinese economie.

Wall Street was maandag gesloten vanwege de viering van Labor Day in de Verenigde Staten. Voor het lange weekend sloten de Amerikaanse beurzen vrijdag overwegend licht hoger en wonnen de drie toonaangevende indexen op weekbasis aardig terrein.

De focus lag afgelopen week op inflatiecijfers en het banenrapport. Die suggereren dat de Federal Reserve in september waarschijnlijk een pauze kan inlassen in de renteverhogingen. Ook de kans op nog een verhoging in november is afgenomen, volgens de markt, tot circa 35 procent. Dat was eerder nog ruim 50 procent.

Later deze week verschijnt het Beige Book van de Fed, die als blauwdruk geldt voor de economische verwachtingen van de centrale bank. Ook inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector en de wekelijkse steunaanvragen zijn voor beleggers interessant.

"De kracht van de dienstensector is een belangrijke factor geweest achter de havikistische houding van centrale banken in hun pogingen om de inflatie te beteugelen, omdat de prijzen in deze sector veel hardnekkiger blijken te zijn dan in andere sectoren van de economie", schreven marktanalisten van CMC Markets in een vooruitblik.

Voorlopige inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector lieten voor augustus een groeivertraging zien, van 52,3 tot 51,0. De definitieve cijfers volgen woensdagmiddag.

Dinsdag is het rustig op macro-economisch vlak. Alleen de Amerikaanse fabrieksorders staan vanmiddag op de rol.

De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0723. WTI-olie kostte zo'n 85 dollar.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Blackstone en Airbnb zijn dinsdag op weg naar een mooie openingswinst, nadat bekend werd dat ze een plekje krijgen in de S&P 500. Newell Brands verliest zijn plek in de toonaangevende index en noteerde voorbeurs lager.

Speciaalchemiebedrijf Albemarle verhoogt zijn overnamebod op Liontown Resources naar 4,25 miljard dollar in een laatste poging zijn Australische concurrent over te kunnen nemen. Het aandeel Albemarle noteerde in de voorbeurshandel licht in het rood.

Halfgeleiderfabrikant KLA verhoogt zijn dividend met 11,5 procent naar 1,45 dollar en ook het aandeleninkoopprogramma met 2 miljard dollar. Het aandeel lijkt dinsdag toch licht lager te zullen openen.

De beursgang van Arm Holdings zou het chipbedrijf een waardering van zo'n 52 miljard dollar kunnen opleveren. Daarmee zou het de grootste beursgang van het jaar kunnen worden. De Britse chipontwerper wil 95,5 miljoen aandelen verkopen bij de beursgang, tegen een uitgifteprijs van 47,00 en 51,00 dollar. Het beursdebuut op de Nasdaq wordt volgende week verwacht, volgens The Wall Street Journal. De aandelen worden genoteerd onder het symbool ARM, zei het bedrijf dinsdag.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.515,77 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.837,71 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 14.031,81 punten.