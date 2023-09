Chipbedrijf Arm mikt op waardering van 55 miljard dollar bij beursgang Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beursgang van Arm Holdings zou het chipbedrijf een waardering tussen 50 miljard en 55 miljard dollar kunnen opleveren. Daarmee zou het de grootste beursgang van het jaar kunnen worden. Dit bleek dinsdag uit een persbericht van het bedrijf. De Britse chipontwerper, wiens ontwerpen in miljarden elektronische apparaten worden gebruikt, wil 95,5 miljoen aandelen verkopen met de beursgang, tegen een uitgifteprijs van 47,00 en 51,00 dollar, met een verwachte opbrengst van 4,9 miljard dollar aan de bovenkant van deze bandbreedte. Ook krijgen de begeleidende banken een overtoewijzing van nog eens 7 miljoen aandelen. Het beursdebuut op de Nasdaq wordt volgende week verwacht, volgens The Wall Street Journal. De aandelen worden genoteerd onder het symbool ARM, zei het bedrijf dinsdag. Arm diende in augustus zijn IPO-papieren in. Onder meer Barclays en Goldman Sachs begeleiden de beursgang. Bron: ABM Financial News

