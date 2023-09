Inflatie in OESO-landen voor eerst in maanden omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de landen in het Oeso-gebied is in juli opgelopen. Dit meldde de denktank uit Parijs dinsdag.

De inflatie kwam uit op 5,9 procent op jaarbasis. In juni bedroeg de inflatie 5,7 procent.

Het betreft de eerste stijging sinds oktober vorig jaar, vooral door de scherpe prijsstijgingen in Turkije. Exclusief Turkije bleef de inflatie in de Oeso-regio onveranderd.

In 26 van de 38 Oeso-landen daalde de inflatie in juli.

De voedselprijzen stegen in juli met 9,2 procent tegen 10,1 procent een maand eerder. Dit is het laagste percentage sinds februari 2022.

De prijzen voor energie daalden op jaarbasis met 7,5 procent op. In juni was dit 9,6 procent. In 30 Oeso-landen daalden de energieprijzen op jaarbasis.

In de landen die deel uitmaken van de G20 steeg de inflatie van 5,5 procent in juni naar 5,8 procent in juli.